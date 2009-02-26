Металлист вышел в 1/8 Кубка УЕФА

Завершился матч 1/16 Кубка УЕФА между харьковским Металлистом и Сампдорией (Италия).

Металлист - Сампдория 2:0 (Валяев 29, Коэльо 39). Первый матч 1:0. В 1/8 Металлист встретится 12 марта с победителем пары Валенсия - Динамо.

Также завершился матч в Москве ЦСКА - Астон Вилла 2:0 (Жирков 61, Лав 90), победитель которого в 1/8 сыграет с победителем пары Тоттенхэм - Шахтер.