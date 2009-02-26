Завершился первый тайм в матче Металлист - Сампдория
19:42, 26 февраля 2009Спорт
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Завершился первый тайм в матче 1/16 Кубка УЕФА между харьковским Металлистом и Сампдорией (Италия).
Металлист - Сампдория 2:0 (Валяев 29, Коэльо 39)
В матче ЦСКА - Астон Вилла пока 0:0 (перерыв), Гамбург - Неймеген 1:0 (идет первый тайм).
Напомним, что сегодня также состоятся матчи:
Твенте - Марсель. Первый матч - 1:0
Вольфсбург - ПСЖ (0:2)
Галатасарай - Бордо (0:0)
Милан - Вердер (1:1)
Аякс - Фиорентина (1:0)
Манчестер Сити - Копенгаген (2:2)
Стандард - Брага (0:3)
Удинезе - Лех (2:2)
Штутгарт - Зенит (1:2)
Сент-Этьенн - Олимпиакос (3:1)
Депортиво - Ольборг (0:3)
Тоттенхэм - Шахтер (0:2) Валенсия - Динамо (1:1)
Валенсия - Динамо (1:1)
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