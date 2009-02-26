Завершился первый тайм в матче Металлист - Сампдория

Завершился первый тайм в матче 1/16 Кубка УЕФА между харьковским Металлистом и Сампдорией (Италия).

Металлист - Сампдория 2:0 (Валяев 29, Коэльо 39)

В матче ЦСКА - Астон Вилла пока 0:0 (перерыв), Гамбург - Неймеген 1:0 (идет первый тайм).

Напомним, что сегодня также состоятся матчи:

Твенте - Марсель. Первый матч - 1:0

Вольфсбург - ПСЖ (0:2)

Галатасарай - Бордо (0:0)

Милан - Вердер (1:1)

Аякс - Фиорентина (1:0)

Манчестер Сити - Копенгаген (2:2)

Стандард - Брага (0:3)

Удинезе - Лех (2:2)

Штутгарт - Зенит (1:2)

Сент-Этьенн - Олимпиакос (3:1)

Депортиво - Ольборг (0:3)