В Житомире проходят соревнования по мотокроссу. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, ІІІ этап Кубка Украины по мотокроссу памяти.Королева проходит сегодня, 28 мая, возле села Клитчин на Житомирщине.

Спортсмены разного возраста – от 4 и до 60 лет, различных категорий – от любителей до ветеранов, из разных уголков Украины и даже из Италии приехали на кубок, чтобы посоревноваться в мотомайстерності.

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Приветствовали спортсменов-участников соревнований вице-премьер-министр Украины - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич, городской голова Сергей Сухомлин, президент федерации мотоспорта Украины в Житомирской области Александр Бочковский.

«Житомир - спортивный, со своей традицией мотокроссу и известный такими своими брендами, как Сергей Королев, 95 бригада. Футболки с изображением 95-тки также получат победители. Мы – европейская страна и должны нацеливаться на соревнования европейского уровня», – сказал Зубко.

По словам Бочковского, особенностью этих соревнований является обновленный мототрек, что должно больше понравиться спортсменам.

Кубок по мотокроссу является уже традиционным для Житомирщины и проводится с 1952 года (с перерывами).