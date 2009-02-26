Результаты матчей Лиги чемпионов

00:02, 26 февраля 2009
Спорт
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Спортинг в Мюнхен может не ехать

Завершились сегодняшние матчи 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

Реал - Ливерпуль 0:1 (Бенаюн 82)

Челси - Ювентус 1:0 (Дрогба 12)

Вильяреал - Панатинаикос 1:1 (Росси 67 - Карагунис 59)

Спортинг - Бавария 0:5 (Рибери 42, 63 пен, Клозе 57, Тони 84, 90)

Ответные матчи - 10 марта.

Напомним, что вчера сыграли

Интер - МЮ 0:0

Лион - Барселона 1:1 (Жуниньо 6 - Анри 67)

Арсенал - Рома 1:0 (ван Перси 37 пен.)

Атлетико - Порту 2:2 (Родригес 3, Форлан 45+1 - Лопес 22, 73)

 

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