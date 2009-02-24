УМС заключил договор с НОК Украины

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС-Украина) заключил соглашение с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Украины о сотрудничестве в течение 2009-2012 годов. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в компании УМС.

«В рамках соглашения МТС-Украина окажет финансовую поддержку Национальному олимпийскому комитету (НОК) Украины во время подготовки украинских спортсменов к XXI Зимним олимпийским играм 2010 года в Ванкувере и играм XXX Олимпиады в 2012 году в Лондоне, а также к I Юношеским олимпийским играм 2010 года в Сингапуре и 2012 г. в Инсбруке», - отмечается в сообщении.

УМС также предоставит технический спонсорский пакет – 100 мобильных телефонов с бесплатной связью на период спонсорской поддержки, а также с оплатой услуги международного роуминга во время выступления атлетов на предстоящих Олимпийских играх. Во время всего срока поддержки Национального олимпийского комитета МТС-Украина также будет способствовать реализации программ по развитию олимпийского движения и здорового образа жизни в Украине.

По данным компании УМС, условия контракта являются конфиденциальной информацией. Пресс-службой лишь обнародована информация, что бюджет нового контракта был увеличен более чем на 50% по сравнению с предыдущим периодом (денежные перечисления).

«Речь идет десятках миллионов гривень», - говорится в сообщении компании УМС.

При этом сумма контракта с НОКом зафиксирована в гривнях, однако, учитывая непростую экономическую ситуацию в стране, «мы предусмотрели возможность коррекции бюджета в сторону повышения с учетом инфляции и девальвации национальной валюты», - отмечает пресс-службой УМС.

Сотрудничество МТС и НОК началось еще в 2000 году, когда было подписано первое соглашение, а ведущий оператор Украины стал Генеральным спонсором Национального олимпийского комитета Украины и Мобильным оператором олимпийской сборной Украины, предоставив бесплатную мобильную связь украинским атлетам, а также всему тренерскому штабу на Играх в Сиднее. В рамках настоящего партнерства МТС-Украина также является спонсором Национального олимпийского комитета Украины.