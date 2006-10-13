Владимир Крамник стал абсолютным чемпионом мира по шахматам

Россиянин Владимир Крамник выиграл матч за звание абсолютного чемпиона мира по шахматам у болгарина Веселина Топалова.

Двенадцать партий с классическим контролем времени, предусмотренные по регламенту, завершились со счетом 6:6. "Классический" чемпион мира Крамник выиграл три партии (первую, вторую и десятую), а чемпиона мира "по версии ФИДЕ" Топалов одержал победы в двух партиях (восьмую и девятую). Еще одно очко болгарский гроссмейстер получил за неявку соперника на пятую партию.

Поскольку основная часть матча завершилась вничью, по правилам был назначен тай-брейк из четырех партий в быстрые шахматы. По жребию, в первой из этих партий белые фигуры достались Веселину Топалову. Болгарский гроссмейстер не сумел использовать преимущество цвета, и партия завершилась вничью.

Крамник же белыми фигурами выиграл вторую партию и повел в счете – 1,5 на 0,5 очка. Однако Топалову удалось в третьей партии отыграться – на 50-м ходу Крамник признал свое поражение. Решающей стала четвертая партия, в которой белыми фигурами вновь играл россиянин.

Уже в дебюте он получил сильную позицию, однако позволил сопернику завершить развитие фигур. Со своей стороны Топалов не воспользовался шансом, допустил грубую ошибку и позволил Крамнику получить проходную пешку.

В итоге классический чемпион мира Владимир Крамник выиграл тай-брейк со счетом 2,5 на 1,5 очка и стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним, что титул "классический" чемпион мира он завоевал в 2000 году, обыграв в Лондоне в чемпионском матче Гарри Каспарова со счетом 8,5 на 6,5. В том матче Владимир Крамник не позволил тринадцатому чемпиону мира выиграть ни одной партии.

В 2004 году Крамник защитил свой титул в поединке с венгром Петером Леко. Чемпионский матч, который проходил в швейцарском Бриссаго, завершился вничью со счетом 7:7, и согласно регламенту, российский гроссмейстер остался чемпионом мира.

Победа над Топаловым принесла Крамнику кроме титула абсолютного чемпиона мира право на участие в розыгрыше следующего чемпионского цикла и призовые в размере 500 тысяч долларов. Болгарский гроссмейстер, который получил такие же призовые, в следующем чемпионском цикле участия принимать не будет.

Лента.ру