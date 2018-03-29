Велогонщик Виталий Буц: "Чаще соревнуемся за рубежом, чем на родине. Но велоспорт в Украине потихоньку развивается"

В минувшее воскресенье в Киеве на Крещатике завершилось одно из самых престижных соревнований, проходящих в Украине по шоссейному велоспорту, - международная многодневная велогонка Tour of Ukraine. Для непосвященных в тонкости объясним, что в течение нескольких дней спортсмены соревнуются в генеральной классификации, набирая очки на каждом из этапов. Всего за пять дней Tour of Ukraine гонщики преодолели 529,5 километров по дорогам Киевской области и самой столицы. Сам финиш на Крещатике получился достаточно зрелищным, как и само награждение – ничем не хуже многих зарубежных аналогов, которые мы часто можем наблюдать по трансляциям телеканала «Евроспорт» – соревнований Giro d’Italia, Tour de France и Vuelta.

Все три призовых места, по итогам многодневки, заняли гонщики украинской команды «KOLSS Cycling Team», а лучший результат показал опытный 30-летний спортсмен из Николаева Виталий Буц.

В Википедии о нем можно найти статьи на семи языках, но среди них нет украинского и русского. Суровая реальность: в Украине велоспорт развивается на периферии общественного интереса. И гонка наподобие Tour of Ukraine – одна из редких возможностей познакомиться поближе с этим видом спорта, а, заодно, и с его героями. Виталий Буц любезно откликнулся на просьбу УНИАН о встрече и оказался интересным собеседником.

Виталий, победа на Tour of Ukraine, возможно, не стала самой значимой в вашей карьере, и все же завоевать первое место в многодневке должно быть уже само по себе престижно, а, тем более, когда это происходит на родине...

Эти соревнования проводятся уже второй год подряд, и даже по сравнению с первым Tour of Ukraine уровень турнира очень вырос. Приехали сильные международные команды, на их фоне украинских участников было очень мало, но вместе мы ощущали громадную ответственность – ударить в грязь лицом на глазах у родной публики, честно говоря, не хотелось. Бороться было очень сложно.

К тому же, у гонки по центру Киева своя специфика: пришлось много ехать по брусчатке, а в этот день моросил дождь. Даже вести автомобиль в таких условиях непросто, а на двух колесах по такому покрытию ехать – огромный риск. Могли быть и падения, и травмы. На последних трех километрах гонки можно было в одно мгновение потерять все, что по секундам накапливал пять дней.

А то, что спортсменам нашей команды удалось занять весь пьедестал – это, считаю, просто фантастический результат! Такое в велогонках бывает очень редко. В какой-то степени, это удачное стечение обстоятельств, хотя, конечно, прежде всего, результат серьезной работы. Ключом к успеху стала победа на командном этапе – это был третий день соревнований.

Как, с точки зрения опытного спортсмена, участвовавшего во многих зарубежных гонках, вы оцениваете организацию Tour of Ukraine?

Сразу скажу – жаловаться практически не на что. Все было организованно четко. Каждый участок трассы на время гонки были перекрыт для движения автомобилей – безопасность спортсменов была на высшем уровне. В общем, к мероприятию привлекли профессионалов. Стоит сказать спасибо и президенту нашей команды «KOLSS Cycling Team» Николаю Скоренко, который взял на себя большую ответственность по организации, и другим спонсорам, вложившимся в проект.

Надеюсь, что с каждым годом поддержка таких турниров будет расти. Пока их немного, и, все-таки, чаще мы соревнуемся за рубежом, чем на родине. Но велоспорт в Украине потихоньку развивается, и с каждым годом все больше людей садятся на велосипеды.

Важный момент – качество дорог. Именно оно, на мой взгляд, многих отталкивает от идеи переходить на двухколесный транспорт. В то время, когда по некоторым ямам можно проехать, разве что, на внедорожнике, можно ли говорить о безопасности велосипедистов?

Что касается гонки Tour of Ukraine, то нареканий снова никаких. Знаю, что организаторы объездили накануне чуть ли не всю Киевскую область в поисках хорошего полотна, и результат оказался вполне достойный. Прекрасный участок трассы в Чабанах, где ехать было - одно удовольствие. В большинстве случаев – новый свежий асфальт, а вокруг еще и природа красивая. В восторге, по-моему, были даже иностранцы. Хорошая дорога вокруг Белой Церкви, да и в остальных местах – тоже, грех было жаловаться...

И все же, в нашей стране такие примеры – редкое исключение из правил...

Это правда. Но, думаю, если спросить каждого профессионального спортсмена, то у всех есть какие-то свои любимые и давно испытанные трассы, места для тренировок. При желании это тоже можно найти в нашей стране. От ям, конечно, никто не застрахован, но велоспорт вообще – трудный и довольно небезопасный вид спорта. Постепенно к этому привыкаешь.

Какие любимые трассы в Украине есть у вас?

Я живу в Николаеве, здесь обычно и провожу индивидуальные тренировки. В Киев тоже приезжаю с удовольствием. После Tour of Ukraine состоится еще одна престижная гонка Race Horizon Park, которая пройдет 28 мая в столице. Если же говорить о самых любимых дорогах в Украине, то после того, как у нас отобрали Крым, пальма первенства перешла к Карпатам. В частности, шикарная трасса есть в Буковеле. Кто там катался, тот со мной согласится: природа очень красивая, горный воздух... Именно в Буковеле в последние годы проводится и чемпионат Украины.

Я читал отчет о чемпионате Украины прошлого года, где спортсмены преодолели за один день 230 километров с перепадом высот 5500 метров. Почти семь часов непрерывной езды по горам, с постоянными подъемами и спусками... Тут, наверное, уже не до природных красот?

Я назвал ту гонку «десятью кругами ада» (улыбается). Действительно, пришлось невероятно сложно. Мое мнение – велоспорт, наверное, самый тяжелый вид спорта, и те, кто им занимается – настоящие мужчины с силой воли, с характером. Этот спорт очень многому учит.

О чем думаете во время гонки? Особенно когда она длится почти семь часов...

Думать очень сложно: мысли сжаты в густой комок. Ты находишься в предельном напряжении, максимально сконцентрирован и постоянно следишь за ситуацией: просчитываешь движения, чужие атаки, и вслушиваешься в свой организм – когда нужно покушать, когда попить. Так что мысли, на самом деле, нигде не витают (улыбается).

Знаю, что в велоспорте, как и во многих других видах, у гонщиков есть свои амплуа. Я насчитал восемь известных ролей – классик, спринтер, раздельщик, горняк, мастер скоростного спуска, универсал, генеральщик и грегори (спортсмен, подчиняющий свои интересы командной борьбе или интересам лидера команды). К какой категории относите себя вы?

Себя я классифицирую так: могу хорошо и финишировать, а могу и в горку потерпеть. Есть такие спринтеры, которым подходят только равнинные гонки, а мне неплохо удается и финиш, и горные гонки ехать. Разумеется, я не чистый горняк, как испанец Альберто Контадор, который великолепно чувствует себя на большой высоте. 10-километровый финиш в гору мне, к примеру, преодолеть непросто. При подъеме группа гонщиков обычно разрывается, и если это не финиш гонки, важно, во-первых, сохранить силы, а во-вторых, правильно поймать момент для атаки, чтобы уже на равнине или спуске выйти вперед. Тактика в велоспорте играет, наверное, главную роль. Так же, как и командная работа. Потому что велогонки процентов на 80 – это командный вид спорта, и взаимопонимание между всеми участниками коллектива ценится превыше всего.

Откуда у вас любовь к велоспорту? Помните, с чего все начиналось?

Я занимаюсь велоспортом уже почти 20 лет. А было все так: я шел по улице и увидел девушку в красивой форме на красивом велосипеде… Я и до этого был спортивный, в школе вечно выступал на соревнованиях по футболу, по баскетболу. И мне понравился велоспорт, очень захотелось гоночный велосипед, думаю, как и любому другому мальчишке: увидел велосипед – и захотелось среди ребят показать себя, какой я крутой. Так что я пошел покататься на велосипеде, и, вот, до сих пор катаюсь.

Кто были вашими кумирами в велогонках?

Выступления великого испанца Мигеля Индурайна я уже, к сожалению, не застал. Зато, конечно, болел за Лэнса Армстронга. Он - единственный семикратный победитель Tour de France. Думаю, побить этот рекорд никто не сможет.

У меня и сейчас, можно сказать, есть свои предпочтения, ведь за всеми основными гонками слежу по телевизору. Великолепны тот же Контадор, Кэвендиш. Больше всего, наверное, болею за словака Петера Сагана, который, по многим тактическим навыкам, похож на меня, но, наверное, более мощный. Я на Гран-туре выступал только один раз – это была Вуэльта, 2009 год. Помимо этого, участвовал почти во всех европейских «классиках» - Париж – Рубе, однодневках в Бельгии и других.

Раньше вы выступали за известную итальянскую команду Lampre-ISD. Почему разорвали с ней сотрудничество?

Цвета этого клуба защищал четыре года, с 2008-го по 2012 года. В 2012-м со мной, к сожалению, в последний момент не продлили контракт, и пришлось искать новую команду. Я вернулся в Украину, и с 2013-го выступаю за «KOLSS Cycling Team». Мы развиваем украинский велоспорт, и за те пять лет, на протяжении которых клуб существует, мы вышли на очень хороший уровень, выигрываем престижные гонки за рубежом, завоевали авторитет в Европе. Считаю, что во многом это заслуга нашего президента Николая Скоренко, который много вкладывает в развитие велоспорта.

Но для того, чтобы выступать на Гран-турах – гонках-многодневках вроде Tour de France – этого пока мало?

Если можно так объяснить, Гран-туры - это высшая лига мирового велоспорта, попасть туда не так-то легко. Хотя мы движемся к этому. В первую очередь, нужна сильная финансовая поддержка. Если найдем дополнительных спонсоров, то это все, конечно, реально. Но велоспорт сам по себе – достаточно дорогой вид спорта.

Сколько стоит велосипед, на котором вы участвуете в соревнованиях?

Не меньше 8 тысяч долларов. У каждого гонщика в нашей команде по три велосипеда. Но ведь это далеко не предел. В итальянской Lampre-ISD, где я в свое выступал, каждый спортсмен имел по пять велосипедов стоимостью по 10 тысяч долларов. У команд, участвующих в 21-дневных Гран-турах, расходы еще в несколько раз выше…

«KOLSS Cycling Team» - чисто украинский клуб?

В нашем коллективе выступают три легионера – два поляка и один испанец. Все остальные – наши ребята. В международных турнирах мы выступаем под флагом Украины.

Как уже говорилось, велосипедный спорт – не только дорогой, но и опасный. Мы видели совсем недавно, даже на Giro d'Italia, что никто не застрахован от форс-мажорных ситуаций, столкновений и травм. Есть примеры и трагические – гибель в апреле этого года Микеле Скарпони во время тренировки на трассе. Вас такие эпизоды никогда не пугали и не охлаждали желание садиться на велосипед?

Конечно, они пугают. Со Скарпони я два года ездил в одной команде – мы вместе выступали за Lampre-ISD. Сейчас нелегко говорить о нем в прошедшем времени – позитивный парень, жизнерадостный, командный боец, прекрасный товарищ. Ни разу не слышал о нем ничего плохого. Страшно, когда такое происходит, когда погибают такие люди. Но от судьбы, как говорится, не уйдешь. Если бы каждый гонщик складывал руки и после таких инцидентов отказывался выезжать на трассу, то и такого вида спорта уже не было бы. Вывод только один: на тренировке нужно быть абсолютно внимательным и сконцентрированным, чтобы ситуации, как с Микеле, ни с кем не происходили.

В велоспорте популярным трофеем, в частности, на гонках-многодневках являетсятрадиционная желтая майка лидера. У вас, наверное, уже целая коллекция этих маек?

Их набралось уже очень много – не только маек, но и кубков, и других призов. В будущем собираюсь создать у себя дома отдельный музей. Но это дело времени – пока я еще накапливаю экспонаты (улыбается).

А сны о спорте вам снятся?

Раньше снились чаще, наверное, потому, что моложе был, более амбициозным. Сейчас стал немного спокойнее ко всему относиться. Но все равно – время от времени снится сон, что выигрываю какую-нибудь известную велогонку. У настоящего спортсмена, наверное, должна быть в крови такая жажда славы, так что я не исключение.

Какие главные спортивные цели ставите на ближайшее будущее?

Хочется вернуться на тот наивысший уровень, на котором я уже выступал - Tour de France, Giro d'Italia… Ну и, конечно, проявить себя на самых важных соревнованиях – Олимпийских играх, чемпионате мира.

У вас за плечами уже большой опыт. А из молодого поколения украинских велосипедистов кто-то готов подхватить эстафету в ближайшие годы?

Есть немало перспективных ребят, не хочу называть фамилии, чтобы никого из них не обидеть. Многие начали свою карьеру в Италии, где выступают за молодежные команды – так, как, в свое время, делал и я. Уже в этом году кто-то из них, возможно, подпишет контракты с клубами, выступающими в Гран-турах. Главное – поставить перед собой цель и к ней идти.

Юрий Трохимчук