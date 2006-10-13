Абрамович готов вернуть Андрея Шевченко ”Милану”
Шева желанием не горит
Хозяин "аристократов" намерен вернуть самого дорогого своего форварда "Милану" на условиях аренды
"Жизни" стало известно, что украинский форвард лондонского "Челси" Андрей Шевченко может в скором времени вернуться в "Милан". Произойти это может уже ближайшей зимой, когда в Европе откроется трансферное окно.
- Игра Андрея мало кого устраивает в "Челси", - рассказал нам источник, близкий к Шеве.
Абрамович планировал, что Шевченко заменит собой ивуарийца Дидье Дрогба, от которого "аристократы" собирались избавиться. Но в новом сезоне африканец неожиданно заблистал, как в лучшие французские годы. Своей игрой сейчас он не оставляет Шевченко никаких шансов. Адаптация Андрея, к сожалению, затянулась. А огромные деньги, потраченные на него, нужно окупать!
Адаптация
Сам Шева не горит желанием возвращаться в Милан. Ведь это будет сродни возвращению блудного сына, который, потерпев неудачу, вернулся в родные пенаты. По слухам, Андрей из-за этого не поехал в Италию на матч своей сборной с чемпионами мира. А болезнь, которая помешала ему принять участие в игре, всего лишь предлог.
- Ему нравится в "Челси" и в Лондоне, - продолжает наш источник. - Его жена Кристен Пазик всем довольна: наконец-то она оказалась в англоязычной стране, где у нее нет сложностей с общением. Да и Шеве по душе Англия и местный чемпионат. Но, к сожалению, самому чемпионату Шева оказался не по душе.
Специалисты объясняют это тем, что в Англии и Италии настолько разные стили футбола, что переключиться с одного на другой очень сложно. И примеров тому достаточно. Значительно сдал после своего отъезда на Апеннины кумир "Арсенала" Патрик Вьейра. А английские игроки вообще не могут раскрыться в серии А. Нечто подобное сейчас происходит и с Шевой. Андрей не привык к бескомпромиссному, жесткому, порой грубому британскому футболу.
- Он передает друзьям слова Жозе Моуриньо, - говорит источник. - Тренер утверждает, что верит в него и в его талант, который у Шевченко никуда не исчезал. Но терпение фанатов и акционеров клуба небезгранично. За Шеву были выплачены огромные деньги, которые пока никак себя не проявили.
И Абрамович нашел выход
- Он готов отдать Шевченко в аренду, - утверждает источник. - Продавать его никто не собирается! Во-первых, Андрей слишком дорогой, а во-вторых, боссы "Челси" не теряют надежды, что Шева раскроется и станет блистать в Англии так же, как в Италии.
Причем уйти Андрей может не куда-нибудь, а обратно в "Милан"! Руководство "россонери" готово взять его к себе до конца сезона. Это очень понравится фанатам "Милана", да и в игре команда явно прибавит. Игроки итальянского суперклуба не раз жаловались, как тяжело им без Шевы...