Абрамович готов вернуть Андрея Шевченко ”Милану”

Хозяин "аристократов" намерен вернуть самого дорогого своего форварда "Милану" на условиях аренды

"Жизни" стало известно, что украинский форвард лондонского "Челси" Андрей Шевченко может в скором времени вернуться в "Милан". Произойти это может уже ближайшей зимой, когда в Европе откроется трансферное окно.

- Игра Андрея мало кого устраивает в "Челси", - рассказал нам источник, близкий к Шеве.

Абрамович планировал, что Шевченко заменит собой ивуарийца Дидье Дрогба, от которого "аристократы" собирались избавиться. Но в новом сезоне африканец неожиданно заблистал, как в лучшие французские годы. Своей игрой сейчас он не оставляет Шевченко никаких шансов. Адаптация Андрея, к сожалению, затянулась. А огромные деньги, потраченные на него, нужно окупать!

Адаптация

Сам Шева не горит желанием возвращаться в Милан. Ведь это будет сродни возвращению блудного сына, который, потерпев неудачу, вернулся в родные пенаты. По слухам, Андрей из-за этого не поехал в Италию на матч своей сборной с чемпионами мира. А болезнь, которая помешала ему принять участие в игре, всего лишь предлог.

- Ему нравится в "Челси" и в Лондоне, - продолжает наш источник. - Его жена Кристен Пазик всем довольна: наконец-то она оказалась в англоязычной стране, где у нее нет сложностей с общением. Да и Шеве по душе Англия и местный чемпионат. Но, к сожалению, самому чемпионату Шева оказался не по душе.

Специалисты объясняют это тем, что в Англии и Италии настолько разные стили футбола, что переключиться с одного на другой очень сложно. И примеров тому достаточно. Значительно сдал после своего отъезда на Апеннины кумир "Арсенала" Патрик Вьейра. А английские игроки вообще не могут раскрыться в серии А. Нечто подобное сейчас происходит и с Шевой. Андрей не привык к бескомпромиссному, жесткому, порой грубому британскому футболу.

- Он передает друзьям слова Жозе Моуриньо, - говорит источник. - Тренер утверждает, что верит в него и в его талант, который у Шевченко никуда не исчезал. Но терпение фанатов и акционеров клуба небезгранично. За Шеву были выплачены огромные деньги, которые пока никак себя не проявили.

И Абрамович нашел выход

- Он готов отдать Шевченко в аренду, - утверждает источник. - Продавать его никто не собирается! Во-первых, Андрей слишком дорогой, а во-вторых, боссы "Челси" не теряют надежды, что Шева раскроется и станет блистать в Англии так же, как в Италии.

Причем уйти Андрей может не куда-нибудь, а обратно в "Милан"! Руководство "россонери" готово взять его к себе до конца сезона. Это очень понравится фанатам "Милана", да и в игре команда явно прибавит. Игроки итальянского суперклуба не раз жаловались, как тяжело им без Шевы...

Обозреватель