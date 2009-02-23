Результаты матчей 26 тура английской Премьер-лиги
02:25, 23 февраля 2009Спорт
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Ливерпуль оступается
В воскресенье в Чемпионате Англии состоялись еще три матча 26 тура:
Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1 (Куйт 77 – Арбелоа 51 авт.)
Фулхэм - Вест Бромвич 2:0 (Замора 61, Джонсон 72)
Ньюкасл - Эвертон 0:0
Результаты субботних встреч Премьер-лиги:
Астон Вилла - Челси 0:1 (Анелька 20)
Болтон - Вест Хэм 2:1 (Тейлор 10, Кевин Дэвис 11 - Паркер 66)
Миддлсбро - Уиган 0:0
Сток Сити - Портсмут 2:2 (Битти 78 пен., 80 - Кранчар 75, Шоукросс 90 автогол)
Арсенал - Сандерленд 0:0
МЮ - Блэкберн 2:1 (Руни 23, Роналду 60 - Санта Крус 32)
Сегодня в завершающем матче тура встретятся Халл Сити и Тоттенхэм.
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