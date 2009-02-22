Киевское Динамо проиграло контрольный матч Крыльям Советов

Футболисты киевского "Динамо" проиграли самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:2 на сборе в Испании в контрольном матче, сообщает официальный сайт украинского клуба.

На 30-й минуте счет открыл защитник "Крыльев Советов" Александр БЕЛОЗЕРОВ после подачи с углового Антона БОБРА. А на последней минуте после дальнего удара Хуана ЭСКОБАРА мяч рикошетом от защитника киевлян БЕТАО влетел в сетку ворот украинского клуба.

Это был последний спарринг киевлян в преддверии ответного матча 1/16 Кубка УЕФА с "Валенсией", который состоится на поле испанского клуба 26 февраля. В первой игре в Киеве была зафиксирована ничья - 1:1.

Несколькими часами ранее в матче резервных составов команд со счетом 1:0 вверх взяло "Динамо". Победный гол на 40-й минуте встречи забил форвард киевлян Андрей ЯРМОЛЕНКО.