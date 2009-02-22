Ливерпуль согласен только продать Воронина

Руководство английского "Ливерпуля" ответило отказом на предложение берлинской "Герты" о продолжении аренды украинского форварда Андрея Воронина еще на год.

Как сообщает Bild, в то же время англичане предложили немцам вариант оплаты трансферной суммы в 4 миллиона евро частями.

"Мы знаем, чего хочет Андрей и найдем решение. Но вариант аренды нас не устраивает", - заявил наставник "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес.

"Мы ведем переговоры, но я не хочу комментировать каждый шаг. Мы очень ценим Андрея - его голы, стабильность и опыт, да и сам он говорит, что чувствует себя у нас отлично", - заявил менеджер "Герты" Дитер Хеннес.

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