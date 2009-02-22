Динамовцы выиграли первый матч у Крыльев Советов

Первый матч из двух запланированных на сегодняшний день прошел по взаимной договоренности в укороченном формате – два тайма по 30 минут, сообщает пресс-служба «Динамо» Киев. В обеих командах на поле вышли условно резервные составы, усиленные несколькими игроками «основы». Отметим, что первую игру в составе «Динамо» провел Гильерме. Выйдя на привычную позицию в нападении, бразилец активно взаимодействовал с партнерами, имел шанс забить гол, но отметить дебют забитым мячом так и не сумел.

Матч прошел в равной борьбе. Каждая из команд имела хорошие возможности для взятия ворот, но мяч до поры до времени не хотел залетать в сетку ворот. Первыми опасный момент создали самарцы: Иванов после отличного разрезного паса вышел один на один с Шовковским, но не попал в створ ворот, перекидывая вратаря. Динамовцы ответили опасным ударом головой в исполнении Ярмоленко – вратарь в красивом прыжке перевел мяч на угловой.

Андрей добился своего в начале второго тайма. Взяв инициативу на себя, Ярмоленко сместился с правого фланга в центр и красивым обводящим ударом с левой ноги отправил мяч в дальний угол – 1:0! На кураже динамовцы могли увеличивать преимущество, Ярмоленко имел несколько хороших возможностей – мяч упорно не хотел повторно залетать в сетку ворот соперника. На последних минутах «Крылья Советов» прижали нашу команду к воротам, создали несколько опасных ситуаций у ворот Шовковского, но Александр смог сохранить ворота в неприкосновенности. Таким образом, минимальная победа «Динамо» – вечерний матч начнется в 18:00.

«Динамо» Киев – «Крылья Советов» – 1:0 (Ярмоленко 40).

«Динамо»: Шовковский, Гусев, Саблич, Допилка, Морозюк, Гиоане, Шацких, Зозуля, Милевский, Ярмоленко, Гильерме.

«Крылья Советов»: Будаков (Юрченко, 31), Ковба, О Бом Сок, Шустиков, Игнатьев, Иванов, Песегов, Кулик, Политевич, Васильев, Эскобар.