Планы Шахтера изменились
13:54, 22 февраля 2009Спорт
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Луческу добавил хлопот, но...
Обрушившиеся на Донецк снегопады и серьезное понижение температуры в регионе заставили Шахтер видоизменить свои планы по поводу отправки на ответный матч Кубка УЕФА с Тоттенхэмом.
Мирча Луческу принял командирское решение и перенес вылет в Лондон с 24 на 23 февраля. Разумеется, это несколько добавило хлопот службам, которые обеспечивают выездные мероприятия донецкой команды.
Но все организационные вопросы удалось оперативно решить, и в понедельник, в 10.00, должен состояться вылет игроков, тренеров Шахтера, работников клуба, участвующих в проведении матча, и группы украинских журналистов в столицу Великобритании.
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