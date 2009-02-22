Состоится первый “Матч всех звезд Украинской баскетбольной лиги”

Сегодня в Черкассах состоится первый в истории украинского баскетбола “Матч всех звезд Украинской баскетбольной лиги”.

Как сообщил Черкасский городской председатель, почетный президент Баскетбольного клуба «Черкасские Мавпы» Сергей ОДАРИЧ, матч всех звезд состоится в формате “Запад & Восток”.

По его словам, сначала планировалось на протяжении двух дней провести два матча: один в формате “Восток & Запад”, второй, - “Украина & Легион”. Однако в УБЛ решили изменить этот формат, поскольку во время двухмесячного голосования на сайте УБЛ выяснилось, что в обоих матчах должны играть приблизительно одни и те же игроки. Поэтому, чтобы излишне не утомлять игроков, в Президиуме УБЛ отказались от матча “Украина & Легион”.

Как сообщил С.ОДАРИЧ, участники матча определены по следующей схеме: первые пятерки - путем голосования болельщиков на сайте Украинской баскетбольной лиги, вторые пятерки избирались болельщиками и Советом Лиги; и еще по двое игроков в каждую команду попали по квоте УБЛ. На официальном сайте УБЛ была создана специальная страница, зайдя на которую, болельщики могли проголосовать за состав любой звездной команды.

Почетный президент БК «Черкасские Мавпы» также сообщил, что в сборную “Запада” попали лучшие игроки “Черкасских Мавп”, “Будивельныка”, “Одессы”, “Говерлы” и “Политехники-Галичины”. В сборную “Востока” - лучшие игроки “Днепра”, “Днепразота”, “Кривбассбаскета”, “Грифонов” и “Ферро-ЗНТУ”.

Частью шоу станет матч звезд женской Украинской баскетбольной лиги против сборной президентов клубов мужской УБЛ, конкурсы трехочковых бросков и слем-данков. Музыкальное сопровождение праздника обеспечит группа “Друга рика”.

Мэр Черкасс также отметил, что город был избран Президиумом Украинской баскетбольной лиги хозяином матча среди нескольких претендентов. На выбор повлияла, прежде всего, развитая баскетбольная инфраструктура, большая численность болельщиков, а также то, что Черкассы недавно были признаны самым спортивным городом Украины 2008 года.