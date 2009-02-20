Футбольное поле «Донбасс Арена» будет обогреваться спиртом

Футбольное поле нового стадиона Донецка “Донбасс Арена” будет обогреваться спиртом, точнее гликолем, который вместе с водой пустят по трубам, проложенным под травяным газоном.

Как сообщают в пресс-службе стадиона, это самый приемлемый для украинского климата вариант, потому что просто теплый воздух, которым обогревают арены в странах с менее суровым климатом, при наших зимах траву не спасет.

В наших реалиях без воды не обойтись, но, замерзнув при низкой температуре, она может вывести из строя трубы. Поэтому для обогрева травы задействуют гликоль (спирт), которого в этой смеси будет в 2 раза больше, чем воды, а потому в холодное время года она не замерзнет.

Трубы, предназначенные для обогрева, проложены через 20 см одна от другой на глубине 30 см под землей. Причем расстояние это очень четко выдержано, потому что если глубже - траве не хватит тепла, а ближе к поверхности - можно обжечь корни. В целом, для обогрева газона под полем разместили 38 км закольцованных коммуникаций.

С помощью насосов в трубы будет подаваться 65-градусная смесь воды и гликоля. Часть тепла она отдаст траве, а затем вернется в котельную с температурой 50 градусов, и снова по кругу. Температура газона будет везде одинаковая, независимо от освещения и конфигурации крыши.

Для общего контроля состояния поля в его многослойной фактуре установят специальные датчики - температуры, влажности и насыщенности кислородом. Ими будет засеян весь газон, но зрители их не увидят, и футболистам они мешать не будут - во время матчей датчики «спрячутся» в отведенные для них коробки.

Кроме того, будут работать и спринклеры, с помощью которых травяное покрытие будет орошаться, и которых под полем аж 22. Подобные ноу-хау, отмечают в пресс-службе “Донбасс Арены”, сейчас широко практикуются в Европе на полях для игры в гольф.

Под полем также проложены системы аэрации и дренажа, которые работают автоматически. Если пройдет ливень, дренаж включится сам, и будет методично откачивать с газона воду.

Так же работает и система орошения. Летом, в засушливые дни, она будет автоматически включаться, и поддерживать необходимую для природного газона влажность.

У каждой проложенной под полем системы есть запасной аналог, который в случае чрезвычайной ситуации сможет выполнить ее функции.

Исключается также вариант поломки насосов. На «Донбасс Арене» их два, и работать они будут попеременно, поэтому всегда будет возможность спасти ситуацию.