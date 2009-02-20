Голы в матче Шахтер - Тоттенхэм (видео)

Как сообщал УНИАН, вчера в первом матче в рамках 1/16 финала Кубка УЕФА донецкий «Шахтер» обыграл на своем поле лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

«Шахтер» доминировал весь матч, непрерывно атаковал вокруг штрафной, но долго не мог выйти на голевые ситуации. На 78-й минуте вышедший на замену Селезнев опередил вратаря и головой замкнул передачу со штрафного. На 88-й минуте Жадсон взял игру на себя, с фланга провел мяч в центр, сыграл с партнером в одно касание и ударил в противоход вратарю.

1:0

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2:0

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