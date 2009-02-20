Ахметов был «очень тронут»

По завершении матча с лондонским «Тоттенхэмом» президент «Шахтера» Ринат Ахметов зашел в раздевалку и поздравил футболистов с победой, после чего ответил на вопросы журналистов.

"Мне кажется, что мы заслужили победу сегодня. Это очень важная победа, но впереди нас ждет еще одна игра. Думаю, в ответном матче будет сложно. Важно, чтобы все были здоровы и чтобы мы могли подойти к лондонскому матчу в оптимальном составе", - цитирует Ахметова пресс-служба ФК "Шахтер".

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"Вы же знаете, я говорил о том, что когда у моих футболистов большие премии, им тяжело бегать. А сегодня вы видели, какие скорости были? Это потому, что премий не было. Большие премии создают «лишний вес». Поэтому пусть лучше бегают без премий. Это нормально. Я только что зашел в раздевалку и футболисты мне сказали: «Президент, вы правильно говорили. Мы в долгу перед болельщиками и для нас самая главная премия — это их аплодисменты». Мне было приятно и, честно скажу, я был очень тронут. Для меня очень важно, что футболисты здесь играют не ради больших премий, а для того чтобы доставить радость нашим болельщикам", - сказал Ахметов.