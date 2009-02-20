Динамовцы улетели в Испанию

Не успели утихнуть страсти по поводу первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА между «Динамо» и «Валенсией», в котором была зафиксирована боевая ничья 1:1, а киевская команда уже начинает подготовку к ответному матчу.

В пятницу рано утром самолет с делегацией «Динамо» на борту отбыл в Испанию, а именно - в хорошо знакомую всем динамовцам Марбелью. В этом городке на юге Пиренейского полуострова подопечные Юрия Семина в течение нескольких дней будут готовиться к ответственному поединку с «Валенсией», сообщает пресс-служба ФК «Динамо» (Киев).

В составе делегации «Динамо» в Испанию отправились 26 футболистов:

вратари: Богуш, Шовковский, Рыбка;

защитники: Бетао, Саблич, Эль Каддури, Несмачный, Допилка, Михалик;

полузащитники: Гиоане, Вукоевич, Нинкович, Корреа, Чернат, Алиев, Гусев, Еременко, Морозюк, Кравченко;

нападающие: Бангура, Шацких, Гильерме, Милевский, Ярмоленко, Зозуля, Кравец.

Напомним, что на подготовительном этапе у команды запланирован один контрольный матч – 22-го февраля соперником "Динамо" станут «Крылья Советов» из Самары. Утром 25-го февраля команда вылетит в Валенсию, где на следующий день в поединке с местной командой определится обладатель путевки в 1/8 финала Кубка УЕФА.