Результаты матчей Кубка УЕФА

00:02, 20 февраля 2009
Спорт
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Ответные матчи 26 февраля

Завершились сегодняшние матчи 1/16 Кубка УЕФА

Лех - Удинезе 2:2 (Арболедо 55 автогол, 84, Ренгифо 81 - Квальярелла 50)

Шахтер - Тоттенхэм 2:0 (Селезнев 78, Жадсон 88)

Копенгаген - Манчестер Сити 2:2 (Альмейда 56, Вингаард 90 - Онуоха 30, Айленд 61)

Фиорентина - Аякс 0:1 (Бакырджиоглу 60)

Марсель - Твенте 0:1 (Арнаутович 23)

Напомним что вчера играли:

Динамо - Валенсия 1:1 (Альбиоль 62 автогол - Давид Силва 8).

Зенит - Штутгарт 2:1 (Хусти 3, Тимощук 45 - Гомес 15)

Олимпиакос - Сент-Этьенн 1:3 (Джорджевич 64 пен. - Илан 12, Демис 43, Гомис 90)

Астон Вилла - ЦСКА 1:1 (Керью 69 - Лав 14)

Вердер - Милан 1:1 (Диего 84 - Индзаги 36)

Бордо - Галатасарай 0:0

Неймеген - Гамбург 0:3 (Троховский 41, Силва 44, Олич 75)

ПСЖ - Вольфсбург 2:0 (Хаоро 80, 85)

Сампдория - Металлист 0:1 (Олейник 45+3)

Ольборг - Депортиво 3:0 (Дью 54, 72, Якобсен 90 пен.)

Брага - Стандард 3:0 (Рентериа 17, Леоне 26, Агуйар 84)

Ответные матчи 26 февраля

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