Шахтер выиграл у Тоттенхэма

Завершился матч 1/16 Кубка УЕФА между донецким Шахтером и Тоттенхэмом

Шахтер - Тоттенхэм 2:0 (Селезнев 78, Жадсон 88)

Шахтер доминировал весь матч, непрерывно атаковал вокруг штрафной, но долго не мог выйти на голевые ситуации. На 78-й минуте только что вышедший на замену Селезнев опередил вратаря и головой замкнул передачу со штрафного. На 88-й минуте Жадсон взял игру на себя, с фланга провел мяч в центр, сыграл с партнером в одно касание и ударил в противоход вратарю.

Ранее сегодня завершился матч Лех - Удинезе 2:2 (Арболедо 55 автогол, 84, Ренгифо 81 - Квальярелла 50).

Заканчивается игра Копенгаген - Манчестер Сити 1:2 (Альмейда 56 - Онуоха 30, Айленд 61).

Ушли на перерыв Фиорентина - Аякс (0:0) и Марсель - Твенте (0:1 Арнаутович 23).

Напомним, что вчера Металлист выиграл у Сампдории в Италии 1:0, а Динамо в Киеве обменялось голами с Валенсией.