Гол Тимощука принес победу Зениту в матче Кубка УЕФА (видео)

Питерский "Зенит" в среду вечером одержал победу над немецким "Штутгартом" в рамках 1/16 финала Кубка УЕФА, пишет Лента.ру.

Матч, прошедший на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев со счетом 2:1. Футболисты "Зенита" удачно начали встречу, в самом начале матча забив гол в ворота "Штутгарта" - на второй минуте отличился полузащитник питерцев Саболч Хусти. На 15-ой минуте матча немецким футболистам удалось сравнять счет, однако уже в концовке первого тайма украинский полузащитник "Зенита" Анатолий Тимощук вновь вывел питерскую команду вперед.

Ответные матчи 1/16 Кубка УЕФА состоятся 26 февраля.

Гол Тимощука

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