Решающий гол в матче Динамо - Валенсия (видео)
13:16, 19 февраля 2009Спорт
4096
Киевляне не смогли отметиться
Вчера киевское «Динамо» в первом официальном матче этого года сыграло вничью 1:1 с испанской «Валенсией» в рамках 1/16 финала Кубка УЕФА.
Примечательно, что киевляне не смогли отметиться в этой встрече. Мяч на счет бело-голубым автоголом записал игрок «Валенсии» Альбиоль. Ключевым моментом в судьбе матча, очевидно, стало удаление с поля Артема Милевского.
Get the Flash Player to see this player.
Видео с сайта Чемпион
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter