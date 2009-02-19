Решающий гол в матче Динамо - Валенсия (видео)

Вчера киевское «Динамо» в первом официальном матче этого года сыграло вничью 1:1 с испанской «Валенсией» в рамках 1/16 финала Кубка УЕФА.

Примечательно, что киевляне не смогли отметиться в этой встрече. Мяч на счет бело-голубым автоголом записал игрок «Валенсии» Альбиоль. Ключевым моментом в судьбе матча, очевидно, стало удаление с поля Артема Милевского.

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