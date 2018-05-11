«Динамо» - «Валенсия»: Сёмин выдержал интригу до конца

Харьковский «Металлист» и киевское «Динамо» результативно начали новый футбольный год матчами в 1/16 финала Кубка УЕФА, однако цена их очков разная...

Может, у металлургов и действительно кризис, а вот у металлистов, по крайней мере, из харьковского ФК – просто невиданный подъем.

Обыграть авторитетную “Сампдорию”, да еще в гостях, да еще в феврале – это дорого стоит. До сих пор статистика клубного противостояния Украина – Италия не радует: 6 побед (со вчерашней) против 28 поражений, мамма миа, с этим же нужно что-то делать.

У итальянцев сезон в разгаре, по восемь-десять официальных матчей с начала года уже сыграно, а харьковчане во главе с Маркевичем странствуют по теплым краям, по чужим тренировочным базам в поисках спаррингов, пока дома еще «белым-бело».

Казалось, задание совсем не по силам “Металлисту” – подойти в оптимальной форме к 1/16 финала Кубка УЕФА, сохранить после зимнего межсезонья высокий уровень командной игры, показанный осенью прошлого года. А вот сошлись в очном поединке с “Сампдорией” – и от сердца отлегло: есть игра, есть команда, есть тренер.

1:0 в гостях, очень неплохие шансы на общую победу в поединке, и главное - харьковчане во вчерашнем матче доказали, что один из лидеров украинской Премьер-лиги, как минимум, ничего не уступает своему визави из итальянской лиги, которая не без основания считается одним из сильнейших внутренних турниров в Европе.

Пусть теперь тренер "Сампдории" Маццарри пеняет на трудный календарь, который, по его словам, и помешал команде сыграть против харьковчан в полную силу. Мол, все силы отдали в воскресном матче против «Ювентуса», не успели восстановиться, вот и показали лишь 60-70 процентов своего потенциала.

В Харькове отыграться будет очень тяжело, констатирует он, и мы с ним, конечно, согласимся. Лишь пожелаем, чтобы Маркевичу и его подопечным хватило фарта доказать свое право на выступление в 1/8, где, как мы помним, при условии своих побед могут сойтись «Металлист» и «Динамо».

Но киевляне пока еще оказались дальше от этого рубежа, чем харьковчане. Ничья 1:1 на своем поле против «Валенсии» не дает особых поводов для оптимизма в рядах динамовского клуба.

«Не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал» – эти классические лермонтовские строки, конечно, написаны не по поводу поступка человека по фамилии Гюменни во вчерашнем матче на стадионе «Динамо» им. В.Лобановского.

Бельгийский арбитр прекрасно понимал, что, поднимая вторую желтую карточку перед Милевским, он не просто убирает основного форварда динамовцев с поля, а кардинально меняет рисунок игры, обрывает атакующий порыв хозяев, которые только что сравняли счет и готовы пойти на решающий штурм ворот гостей.

Все это мигом пронеслось в голове человека по фамилии Гюменни и он без тени сомнений принял решение наказать форварда высшей мерой, причем в достаточно противоречивом моменте, когда можно было свистнуть и в другую сторону.

Динамовские ангелы–хранители в этот момент, очевидно, смотрели “Шустер live” или еще что-то очень заполитизированно-злободневное, и немного упустили контроль над ситуацией.

Как по мне, это был кульминационный момент в киевском матче. Даже досадный необязательный гол, пропущенный хозяевами в дебюте матча, еще ничего не означал, кроме обострения и без того напряженной борьбы на поле, тогда как исключение Милевского ставило точку в желании динамовцев преодолеть сегодня испанский барьер.

Хотя играть нужно было еще 25 минут, но после такого поворота событий наибольший интерес вызывало лишь то, как скоро Сёмин сочтет необходимым заменить второго Артема, второго форварда киевлян на игрока защитного плана. Ведь в одиночку Кравец уже не представлял никакой угрозы для “Валенсии”, и нужно было крепить оборону, чтобы не выпустить синицу из руки, как это случилось прошлой осенью в инфарктном матче с “Порту”.

К чести Семина он выдержал интригу до конца и снял Кравца перед самим финальным свистком, засвидетельствовав свой мушкетерский пыл драться за победу во что бы то ни стало, даже когда человек по фамилии Гюменни берет на себя труд гильотинщика.

Следовательно, в Киеве - лишь ничья, причем динамовцы забивают, как свидетельствуют статистики, уже в 11-ом евроматче на своем поле, но этого в который раз недостаточно для победы. И ко всему - пропущенный дома мяч лишним весом ляжет на чаши весов соперника в ответном матче уже через неделю.

Есть ли у киевлян резервы для усиления игры – вопрос появляется во всей своей неминуемой остроте, ведь понятно, что “Валенсия” у себя дома 100 процентов сможет показать более качественный футбол. Вчера она лишь эпизодически, эскизно показывала, как умеет организовывать атаки, держать мяч, прессинговать. Одним метким ударом по воротам Богуша, как вчера, дело не закончится.

Финансовый кризис в испанском клубе никоим образом не приуменьшает класс таких мастеров как Вилья, Силва, Морьентес и компания. От задержки с выплатой зарплат они хуже, чем умеют, играть не будут, наоборот бросят все силы, чтобы пройти как можно дальше в КУЕФА, а там уже по окончании сезона решать, оставаться ли в этом клубе, искать ли более надежный финансовый источник.

Да и руководство такого титулованного клуба должно подсуетиться на счет инвесторов, как ни как 90-летие основания на носу, 18 марта.

И все наши разговоры о, например, проблемах в защите “Валенсии” должны стихнуть, если вспомнить о состоянии динамовских оборонных порядков.

Не от хорошей жизни Сёмин передислоцировал Несмачного с левого фланга на правый, но от такой перестановки ничего в лучшую сторону не изменилось. Связка Несмачный – Гиоане оказалась самым слабым звеном во вчерашней игре, и просто странно, что она вообще была на поле, а не на скамье запасных. А то, как эта парочка вместе с Михаликом прозевала первую же атаку испанцев, вообще, лучшее не вспоминать.

Заметно, что не в лучшем состоянии Еременко, который в конце первого тайма упустив такой ударный момент у ворот гостей, просто не попал как следует по мячу.

Динамовский дебютант Кравченко пока еще, как по мне, больше ищет свое место на поле, чем добавляет конструктивизма в игре. Будем надеяться что он быстро найдет взаимопонимание с новыми партнерами.

А вот Кравец все еще подает надежды. Человек-гол – вот кто очень нужен “Динамо”, забивной форвард, который способен сделать гол из ничего, ну или по крайней мере из двух-трех моментов. У Артема в каждом матче таких шансов с полдесятка, и он пока расточает их с проворством владельца неограниченного банковского счета. Но авансы нужно отрабатывать.

Следовательно, ответный матч для киевлян может превратиться в поход за чашей Грааля (именно в кафедральном соборе города Валенсия, говорят, хранится эта легендарная реликвия христиан) – с массой неожиданных поворотов сюжета и приключений, которые вовсе не обязательно заканчиваются счастливо для тех, кто решился на такое путешествие.

Олег Олийнык

Фото УНИАН