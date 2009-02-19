Ахметов говорит, что премий «горняки» не дождутся

Президент ФК «Шахтер»(Донецк) Ринат АХМЕТОВ не будет премировать игроков своего клуба за выход в 1/8 Кубка УЕФА.

Об этом он сказал журналистам во время вечерней тренировки команды 18 февраля, накануне матча «горняков» с английским «Тоттенхэмом», сообщили в пресс-службе «Шахтера».

На вопрос, предусмотрено ли дополнительное премирование игроков за выход в следующую стадию Кубка УЕФА, Р.АХМЕТОВ напомнил, что «уже не раз говорил, что когда есть большие премии, моим футболистам тяжело бегать». «А когда премий нет - они демонстрируют хорошую скорость. Завтра премий не будет и, я надеюсь, что это положительно скажется на скорости футболистов», - сказал президент «Шахтера».

Он добавил, что в матче с «Тоттенхэмом» его устроит «такой счет, который позволит нам выйти в следующий раунд Кубка УЕФА».