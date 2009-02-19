Сёмин: были все шансы забить второй мяч, но...

Вчера киевские динамовцы провели первый официальный матч в этом году. В поединке 1/16 финала Кубка УЕФА бело-голубые сыграли вничью 1:1 с испанской «Валенсией».

Тренер «Динамо» Юрий Сёмин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру своих подопечных и соперника.

«Жребий свел нас с очень серьезным соперником, что «Валенсия» сегодня и продемонстрировала. Особенно хорошим был контроль мяча у испанских футболистов. Забив нам быстрый мяч, они очень умело вытягивали наших ребят в надежде сыграть на контратаках. Конечно, если бы был забит второй мяч, для нас было бы все кончено. В нашем же случае интрига сохраняется. Обидно за непонятное удаление Милевского, поскольку в этот период времени мы явно перехватили инициативу. У нас были все шансы забить второй мяч, но не получилось. На мой взгляд, команда играла достаточно неплохо, но в определенных эпизодах от нас отвернулась удача», - говорит Семин.

По словам тренера у команды были сложности с перестановками: «После травмы Диакате у нас был лишь один матч, в котором мы могли наиграть Несмачного на правом фланге, а Бетао в центре защиты. Также была неопределенность с участием Нинковича в матче, поскольку Милош также получил повреждение в последнем контрольном матче на сборе. Как видите, проблемы были, но двухраундовая дуэль продолжается, и мы готовимся к ответному поединку».

Информационный отдел ФК «Динамо» (Киев)