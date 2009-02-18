Завершился первый тайм в матче Динамо - Валенсия
19:49, 18 февраля 2009Спорт
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Атакуют динамовцы, но...
Завершился первый тайм в матче 1/16 Кубка УЕФА между киевским Динамо и Валенсией
Динамо - Валенсия 0:1 (Давид Силва 8)
Динамовцы постоянно атакуют, создали несколько опасных моментов, но единственная ошибка на 8-й минуте пока стоит им проигрышного счета.
На эту минуту Зенит и Штутгарт обменялись голами - 1:1 (Гомес 15 - Хусти 3) - и близки к перерыву.
Сент-Этьен забил Олимпиакосу на 12-й минуте (Илан).
Матчи Астон Вилла - ЦСКА, Вердер - Милан, Бордо - Галатасарай, Неймеген - Гамбург, ПСЖ - Вольфсбург, Сампдория - Металлист, Ольборг - Депортиво, Брага - Стандард еще не начались.
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