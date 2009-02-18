Завершился первый тайм в матче Динамо - Валенсия

Завершился первый тайм в матче 1/16 Кубка УЕФА между киевским Динамо и Валенсией

Динамо - Валенсия 0:1 (Давид Силва 8)

Динамовцы постоянно атакуют, создали несколько опасных моментов, но единственная ошибка на 8-й минуте пока стоит им проигрышного счета.

На эту минуту Зенит и Штутгарт обменялись голами - 1:1 (Гомес 15 - Хусти 3) - и близки к перерыву.

Сент-Этьен забил Олимпиакосу на 12-й минуте (Илан).

Матчи Астон Вилла - ЦСКА, Вердер - Милан, Бордо - Галатасарай, Неймеген - Гамбург, ПСЖ - Вольфсбург, Сампдория - Металлист, Ольборг - Депортиво, Брага - Стандард еще не начались.