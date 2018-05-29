Два–ноль: помогла Бессарабка?

Бессарабка нашим футболистам поможет обязательно – в это верят все, кто хотя бы раз побывал в водовороте киевского стадиона у подножия Черепановой горы.

Достоверно никто не знает, действительно ли больше голов хозяева забивают в северные, бессарабские ворота, но такая легенда существует, по-видимому, столько, сколько в Киеве стоит этот стадион, который сначала носил имя Никиты Хрущова, потом – Центральный, Республиканский, а в настоящее время в сущности остался без названия.

Действительно, разве может стадион называться НСК?

Но, как видим, названия меняются, а традиция Бессарабки остается. Вчера в матче Украина–Шотландия она обрела свое продолжение на радость всем болельщикам нашей сборной, и на беду гостям Киева в килтах, которые вынуждены были выпить после матча дополнительные кеги пива.

Именно во втором тайме украинцы играли на бессарабские ворота и смогли именно туда забить два приятных мяча, которые и определили исход матча.

2:0, и сборная Украины с чувством выполненного долга идет на зимний перерыв. В следующем году ей придется провести в рамках отбора на Чемпионат Европы 9 непростых матчей, которые решат ее последующую судьбу.

Поэтому вспоминая вчерашний матч, волей-неволей, думаешь о годе грядущем.

Уже стало традицией говорить о том, что сборная Украины не умеет играть против плотной обороны, ну и что с того?

Голы и в самом деле рождаются очень тяжело, ловких забивателей по всей Украине нужно искать днем с огнем, а тут еще турнирная ситуация сложилась таким образом, что нужно было во что бы то ни стало выигрывать у шотландцев.

Победа на заказ дорогого стоит, это раз. Во-вторых, одержана она над номинальным лидером нашей отборочной группы, который приехал в Киев на волне своей победы над вице-чемпионами мира.

В-третьих, что, на мой взгляд, очень существенно, сборная Украины продемонстрировала умение усиливать игру на протяжении матча, изменять тактику, а не просто биться головой о стену, исполняя определенное количество технических приемов.

Хотя первая половина игры не вселяла такого оптимизма. Атаки желто-синих были, в сущности, безударными, почти без голевых моментов.

Наши разигрывающие никак не могли наладить комбинационную игру и, не находя лучшего продолжения, отдавали передачи игрокам атакующей линии, которые, тоже без лишней выдумки, занимали положение спиной к воротам соперника. Обыграть защитника в такой ситуации почти невозможно, и мяч отрабатывался назад. В такую мелкую перепасовку играют отяжелевшие ветераны в райцентровских командах, еще не потеряв техники, но уже не в состоянии делать скоростные рывки, играть на опережение.

Забыв тренерские установки “не грузить парашюты” в центральную зону, наши крайние, особенно Свидерский, так и делали, как будто не видели в прошлую субботу, как этих шотландцев не могли перепрыгать Анри с компанией.

Груз обязательной победы тяготил просто наглядно.

Лишь где-то в конце тайма Воронин показал, что значит мгновенно, в одно касание обыграть защитника, и сразу выскочил на ударную позицию.

После перерыва украинцы доказали, что умеют делать выводы. Взял игру на себя Шевченко – штанга, Несмачный мощно протянул мяч – штрафной. Именно такое сочетание индивидуальных действий с коллективной игрой наконец расшатало защиту шотландцев. Было заметно, что им нечего противопоставить скоростным прорывам хозяев.

И когда на 60-й минуте защитник Кучер лучше всех нападающих сориентировался в штрафной площадке гостей и открыл счет, наша сборная наконец заиграла раскованно, со вкусом. Игроки даже позволяли себе выполнять удары по мячу “шведой”, подрезать его, хотя до того, перестраховываясь, пытались играть преимущественно внутренней стороной стопы, контролируя мяч на все “сто”.

Не напрягая особо воображение можно сказать, что вчерашний матч повторил сюжетные ходы субботней игры Италия–Украина.

Как и итальянцы тогда, наша сборная почувствовала себя в приятной роли фаворитов, решила судьбу матча во втором тайме и даже в похожей ситуации заработала не совсем обязательный, но совсем нелишний “хозяйский” пенальти.

Существенное отличие остается в турнирном будущем этих команд. Можно быть уверенным, что и через год, когда чемпионы мира приедут к нам на ответный матч, они сохранят свои наилучшие качества, смогут сыграть на классе, на технике.

Украинской сборной поездка на Британские острова 13 октября 2007 года обойдется значительно дороже, в том смысле, что спокойной жизни там не будет. Шотландцы будут давить не менее, а то и более самоотверженно, чем мы их вчера.

А это значит, что придется опять играть на грани возможностей, выгрызать каждый мяч в каждом эпизоде. Других аргументов на нашу пользу не проглядывается. С такой-то техникой, когда вчера позволяли гостям пробрасывать мяч себе между ногами.

Такая уже у нас сборная – как раньше говорили, человек сложной судьбы. Но других игроков нет, пока что.

Как по мне, нынешний состав сборной Украины ничем не сильнее своих предшественников, а вот характер демонстрирует совсем другой. Знает подходы к игрокам Блохин, как-то все-таки вынуждает их рваться через тернии к звездам, делать выводы из неудач, и это утешает.

Следовательно, на сегоднешний день пока еще проигрываем более сильным чем мы, зато берем очки у равных и более слабых. Это неплохо, значит, есть стабильность, есть определенный уровень. Есть на сегодня 6 очков из 9 возможных.

Немного, но и не мало, ведь хотя впереди в турнирной таблице Шотландия с Францией – по 9, у Италии – 7, однако Украина имеет игру в запасе, то есть потенциально идет вровень с лидерами группы.

Выходит, с потенциалом у нас все в порядке. Реализовать бы его.

Олег Олийнык

Фото сайта Динамо Киев от Шурика