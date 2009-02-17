Все билеты на матч «Динамо» - «Валенсия» проданы

Закончилась продажа билетов на первый матч 1/16 финала Кубка УЕФА «Динамо» - «Валенсия». Во вторник утром в кассах стадиона «Динамо», что на улице Грушевского, были распроданы последние входные билеты на игру. На первом матче «Динамо» в 2009 году ожидается аншлаг, сообщает информационный отдел ФК «Динамо» (Киев).

Футбольный клуб «Динамо» обращается к болельщикам с просьбой заблаговременно прийти на стадион и занять места соответственно приобретенным билетам. Вход на территорию будет открыт за два часа до начала матча, то есть в 17.00. Пропуск зрителей будет проводиться с помощью «электронных контролеров» - установленных на входах со стороны Парковой аллеи и Мариинского парка системой турникетов. Пользоваться ими просто и удобно. Достаточно лишь нанесенный на билет штрих-код поднести к считывающему окна турникету. За секунду система проработает информацию и даст «зеленый свет» вашему проходу на стадион.