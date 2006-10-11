Завершился матч Украина - Шотландия

Завершился матч отборочного этапа Чемпионата Европы 2008 в группе "В" между сборными Украины и Шотландии. Счет 2:0.

Составы команд и замены: Украина: 1.Шовковский, 2.Несмачный, 4.Тимощук, 6.Русол, 7.Шевченко(К), 8.Шелаев, 9.Гусев (62, Милевский), 10.Воронин (92, Шершун), 17.Кучер, 19.Калиниченко (76, Воробей), 22.Свидерский. Шотландия: 1.Гордон, 2.Нейлсон (89, Макманус), 3.Александер, 4.Прессли, 5.Уейр, 6.Фергюссон(К), 7.Флетчер, 8.Колдвелл, 9.Миллер, 10.Хартли, 11.Макфадден (73, Бойд).

Отчет о первой половине игры 46-я минута заставила трибуны вскрикнуть и глубоко выдохнуть. Шевченко взял игру на себя перед самыми воротами, обвел и уложил защитников, пробросил мяч мимо вратаря... Штанга.

На 50-й после удара Шевченко со штрафного Олегу Гусеву не хватило нескольких сантиметров, чтобы перевести удар мимо вратаря, и мяч пришел в руки Крэйгу Гордону.

Еще один штрафной, на 53-й минуте, Максим Калиниченко сильным ударом пробил чуть выше ворот.

На 55-й очень хороший удар Несмачного с линии штрафной принял перед воротами защитник.

Большое преимущество (владение мячом – 60%, удары по воротам 13:1, угловые 10:0) переросло в гол на 59-й минуте. Александр Кучер стоял на линии вратарской в окружении защитников, когда Шевченко подал дальний штрафной на выход Калиниченко. Мяч попал в борьбу, и Кучер распорядился им первым. 1:0.

63-я минута. Удар Шевченко с 20 метров, Гордон в броске сумел отразить и эту близкую к голевой угорзу.

На 66-й возникла угроза и для украинских ворот. Миллер прошел по правому флангу и по траектории пробил в перекладину.

Игра снова сосредоточилась на подступах к штрафным площадкам. Обе команды стремились забить, но не хотели рисковать.

На 88-й минуте шведский судья Мартин Ханссон оставил шотландцев вдесятером (Стивен Прессли сбил Шевченко на проходе к воротам), а через две минуты назначил в ворота Шотландии пенальти – снова за нарушение против Шевченко. Капитан сам пробивал 11-метровый (вратарь вправо, мяч влево). 2:0.

Остальные матчи группы «В»: Франция – Фарерские острова еще не начался, а Грузия и Италия пока обменялись голами - 1:1, игра продолжается.

Из остальных матчей 3-го тура отборочного этапа Чемпионата Европы сыграны пока пять. В группе Е Россия победила Эстонию 2:0, Македония – Андорру 3:0, а Хорватия - Англию 2:0. В группе А Казахстан прогирал Финляндии 0:2. В группе G Беларусь выиграла у Словении 4:2