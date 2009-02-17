«Карпаты» обыграли «Москву»

Вчера, 16 февраля, львовские "Карпаты" на тренировочном сборе в Турции обыграли в товарищеском матче ФК "Москва" со счетом 3:2. Об этом сообщает Информационный центр ФК "Карпаты".

На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу подопечных Миодрага Божовича. Однако во втором тайме "зелено-белым" удалось вырвать победу - 3:2. "Дублем" отметился Игорь Худобяк, а победный гол Сергей Кузнецов забил уже в добавленное арбитром время.

Свой последний поединок перед возвращением во Львов карпатовцы проведут 20-го февраля. Вопрос относительно соперника украинской команды пока остается открытым.

Zaxid.net