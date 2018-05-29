Киев оккупировали мужчины в юбках (фоторепортаж)

Киев оккупировали болельщики сборной Шотландии, которая должна играть со сборной Украины в среду. Колоритные иностранцы в национальной одежде ведут себя достаточно раскованно: они поют, выкрикивают, умышленно привлекают к себе внимание. Они оккупировали пивные бары или же даже превратили в них скверы. При этом их поведение достаточно дружелюбное: они знакомятся с украинскими фанами, фотографируются со всеми, кто их об этом попросит, и, понятно, не оставляют без внимания местных красавиц.

Хотя все же не обошлось без инцидента. Поздним вечером 10 октября в центре Киева неизвестные лица избили пятерых болельщиков сборной Шотландии из футбола. Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, информация об инциденте, который произошел с шотландцами, поступила вчера в 22.50 в Шевченковский райотдел милиции Киева от врачей «скорой помощи», которые оказывали помощь пострадавшим иностранцам.

В то же время последние отказались давать сотрудникам милиции какие-либо показания по поводу того, что с ними произошло, объяснив, “как могли”, что ни к кому не имеют никаких претензий.

После предоставления им необходимой медицинской помощи пострадавшие, которые получили легкие телесные повреждения, были отпущены.

На матче сборных охрану правопорядка непосредственно на стадионе "Олимпийский" будут обеспечивать 1150 сотрудников милиции и бойцов внутренних войск МВД Украины. Кроме того, милиция "на всякий случай" имеет в своем распоряжении определенный резерв, отметили в МВД.

Более того, присматривать за гостями и хозяевами города на протяжении последних нескольких дней пришлось свыше 2 тысячам стражей порядка.

Сюда входят охрана правопорядка на улицах, сопровождение официальных делегаций к местам их проживания, а также усиление охраны станций метрополитена в центре столицы.

Фото Сергея Светлицкого и Виктора Побединского