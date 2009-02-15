В Донецке россиянка Исинбаева установила второй мировой рекорд

Сегодня в Донецке на XX-ом Международном легкоатлетическом турнире «Zepter – Звезды шеста» россиянка Елена ИСИНБАЕВА установила мировой рекорд среди женщин по прыжкам с шестом в закрытых помещениях, взяв высоту 5 метров.

Сначала спортсменка дважды не взяла высоту 4 м 96 см, но на третью попытку она установила планку на 4 м 97 см и успешно преодолела ее. Однако Е.ИСИНБАЕВА не остановилась на этом рекордном показателе и затем взяла высоту 5 метров.

Город Донецк, действительно, для легкоатлетки является счастливым. Так, начиная с 2004 года, здесь она неизменно становится не только победителем турнира, но и автором нового мирового рекорда. Теперь у Е.ИСИНБАЕВОЙ восемь высших мировых достижений, завоеванных в Донецке.

Всего в нынешнем XX-м юбилейном турнире в Донецке участвовали 11 женщин легкоатлетов из России, Бразилии, Германии, Норвегии, Польши. В женском составе Украину в этом турнире никто не представлял.

Справка УНИАН. Турнир «Zepter – Звезды шеста» начал свою историю в 1990 году. В 1997 году соревнования сильнейших шестовиков мира были включены в официальный спортивный календарь ИААФ. За 19 прошедших лет турнир приобрел огромную популярность и известность во всем мире. За эти годы зал донецкого дворца спорта «Дружба» видел практически всех сильнейших шестовиков мира. На соревнованиях были установлены 9 мировых рекордов и десятки национальных.

Трижды город Донецк становился свидетелем покорения мировых рекордов среди мужчин и шесть раз – среди женщин.

Здесь в 1993 году Сергеем БУБКОЙ был установлен прославленный мировой рекорд 6,15 м, который и до сих пор является непревзойденным.

Среди женщин последний рекорд поставила в 2008 году Е.ИСИНБАЕВА, взяв высоту 4 м 95 см.