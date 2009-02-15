В Донецке открылся Международный турнир «Zepter – Звезды шеста»

Сегодня в Донецке во Дворце спорта «Дружба» открылся XX-й Международный легкоатлетический турнир «Zepter – Звезды шеста».

В юбилейном турнире принимают участие сильнейшие шестовики мира, в числе которых практически все чемпионы и призеры Олимпийских игр в Сиднее, Афинах и Пекине. Основными претендентами на победу считаются: среди мужчин - Стивен ХУКЕР (Австралия), Евгений ЛУКЬЯНЕНКО (Россия), Денис ЮРЧЕНКО (Украина), Дерек МАЙЛЗ (США) и среди женщин - Елена ИСИНБАЕВА (Россия), Моника ПИРЕК (Польша), Анна РОГОВСКА (Польша), Татьяна ПОЛНОВА (Россия), Фабиана МЮРЕР (Бразилия).

Всего в XX-м юбилейном турнире в Донецке сегодня участвуют 15 легкоатлетов мужчин и 11 женщин из России, Австралии, Бразилии, Германии, Мексики, Норвегии, Польши, США, Швеции, Чехии. Украину на соревнованиях представляют Александр БУБКА, Александр КОРЧМИД и Денис ЮРЧЕНКО.

На пресс-конференции перед турниром спортсмены высоко оценили уровень соревнований в Донецке. Так, М.ПИРЕК сказала: «Наверное, для всех абсолютно атлетов, которые присутствуют здесь, эти соревнования абсолютно уникальные, они могут сравниться по уровню, по качеству организации с чемпионатом мира». По ее словам, каждый шестовик «с нетерпением каждый год ожидает приглашения персонального от Сергея БУБКИ на этот турнир, потому что это огромнейшая честь принять участие именно в этих соревнованиях».

Организаторы и спонсоры турнира сообщили, что главным призом нынешних состязаний «Zepter – Звезды шеста» станет денежная премия, сумму которой журналистам не назвали, сославшись на то, что ее размер является конфиденциальным.

Справка УНИАН. Турнир «Zepter – Звезды шеста» начал свою историю в 1990 году. В 1997-м соревнования сильнейших шестовиков мира были включены в официальный спортивный календарь ИААФ. За девятнадцать прошедших лет турнир приобрел огромную популярность и известность во всем мире. За эти годы зал донецкого дворца спорта «Дружба» видел практически всех сильнейших шестовиков мира. На соревнованиях были установлены 9 мировых рекордов и десятки национальных.

Трижды город Донецк становился свидетелем покорения мировых рекордов среди мужчин и шесть раз – среди женщин. Здесь в 1993 году Сергеем БУБКОЙ был установлен прославленный мировой рекорд 6,15 м, который и до сих пор является непревзойденным. У женщин 2008 год в который раз ознаменовался очередным мировым рекордом Елены ИИСИНБАЕВОЙ для закрытых помещений - 4,95 м.