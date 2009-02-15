Бой Кличко - Хэй под угрозой срыва

Бой чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBO Владимира КЛИЧКО и британского боксера Дэвида ХЭЯ под угрозой срыва из-за непомерных финансовых аппетитов последнего. Об этом сообщил Берндт БЕНТЕ, менеджер КЛИЧКО-младшего, передает Champion.

«Мы очень далеки от договоренности. Поединок точно не состоится на арене О2, поскольку на этот день она занята. Мы готовы организовать бой, но нам необходимо начинать переговоры по-новому», - сказал представитель украинского боксера.

«Нам не нравятся финансовые требования команды ХЭЯ. Адам БУТ может быть хорошим тренером, но он, бесспорно, является плохим менеджером. Этот бой - хороший шанс для ХЭЯ, однако они очень жадные. Если бы ХЭЙ был известным, как Леннокс ЛЬЮИС или Эвандер ХОЛИФИЛД, то мы могли бы получить дополнительные средства от трансляции поединка в других странах», - рассказал Б.БЕНТЕ.

«Но ХЭЙ не настолько известен, хотя считает себя суперзвездой бокса, в то время как он провел всего шесть раундов в сверхтяжелом весе», - цитирует Б.БЕНТЕ boxingscene.com.

Напомним, поединок запланирован на 20 июня в Лондоне.