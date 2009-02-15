Матч московского и киевского «Динамо» был прерван на 69-й минуте

Товарищеская встреча московского и киевского "Динамо" в субботу была прервана на 69-й минуте при счете 1:1 из-за грубой игры футболистов обеих команд, сообщает официальный сайт российского клуба.

Счет в матче на 29-й минуте со штрафного открыл киевлянин Сергей Кравченко. На 41-й с передачи Люка Уилкшира Александр Кержаков забил ответный мяч.

За половину второго тайма в принявшей жесткий характер игре арбитр показал шесть желтых карточек: четыре - москвичам, две - киевлянам. На 69-й минуте во избежание получения игроками травм, а также, чувствуя, что игра выходит из-под судейского контроля, главный арбитр встречи решил остановить матч и зафиксировать счет 1:1.

По сообщению официального сайта украинской команды, главный тренер киевлян Юрий Семин решил прекратить матч из-за грубой игры москвичей и увел свою команду с поля.

РИА Новости