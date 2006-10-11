Сегодня Ахметов отмечает очередной юбилей

На официальном сайте ФК «Шахтер» появилось трогательное сообщение.

Вот что пишут сотрудники ФК «Шахтер» своему начальнику:

10 лет «шахтерской» славы

Дорогой Ринат Леонидович!

Ровно 10 лет назад, 11 октября 1996 года, Вы стали у руля донецкого «Шахтера». Конечно, это не такой и большой промежуток времени. Но и далеко не маленький. Особенно, если судить по результатам .

Самое главное, что Вам удалось сделать за это время – это приучить болельщиков к мысли о том, что «Шахтер» способен на большие свершения . Три чемпионства, постоянное участие в еврокубках, современная тренировочная база, строящийся 5-звездочный стадион, футбольная академия «Шахтера» - все это уже стало привычными атрибутами жизни донецкого клуба.

При этом, сегодняшние достижения вполне естественно рассматриваются, как самое начало восхождения к европейским футбольным вершинам . Мы знаем , насколько масштабны Ваши замыслы и насколько непросто будет достичь запланированных целей. Но не сомневаемся, что все задуманное Вами будет воплощено в жизнь. И мы приложим для этого максимум усилий.

В день 10-летнего юбилея Вашего президентства тренеры, игроки, все сотрудники ФК «Шахтер» желают Вам крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, добра и творческого долголетия, выдержки и настойчивости. Пусть труд на футбольном поприще будет благодарным и плодотворным.

"Обком"