В центре Киева избили мужчин в юбках

Поздно вечером 10 октября в центре Киева хулиганы избили пятерых болельщиков сборной Шотландии по футболу, которые прибыли в столицу Украины посмотреть футбольный матч между сборными Украины и Шотландии 11 октября.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, информация об инциденте, который произошел с шотландцами, поступила вчера в 22.50 в Шевченковский райотдел милиции Киева от врачей «скорой помощи», которые оказывали помощь пострадавшим иностранцам.

В то же время последние отказались давать сотрудникам милиции какие-либо показания по поводу того, что с ними произошло, объяснив, “как могли”, что ни к кому не имеют никаких претензий.

После предоставления им необходимой медицинской помощи пострадавшие, которые получили легкие телесные повреждения, были отпущены.

В то же время, по информации сотрудников ЦОС, сегодня на матче сборных охрану правопорядка непосредственно на стадионе «Олимпийский» будут обеспечивать 1150 сотрудников милиции и бойцов внутренних войск МВД Украины.

Кроме того, милиция “на всякий случай” имеет в своем распоряжении определенный резерв, отметили в ЦОС.

Всего же, по информации ЦОС, с 9 по 11 октября в связи с предстоящим матчем охрану правопорядка в Киеве осуществляют свыше 2 тыс. сотрудников милиции. Сюда входят охрана правопорядка на улицах, сопровождение официальных делегаций к местам их проживания. Кроме того, сегодня будет усилена охрана станций метрополитена в центре столицы.

Фото Григория Белоруса