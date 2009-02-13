Воронин немцам не по карману

Берлинская «Герта» хочет подписать долгосрочный контракт с украинским футболистом Андреем Ворониным. Но для трудоустройства нападающего клубу может попросту не хватить денег.

В ответственной субботней игре против мюнхенской «Баварии» столичный клуб «Герта» все надежды возлагает на украинского нападающего Андрея Воронина. Ведь участие другого звездного форварда клуба Марко Пантелича под вопросом – он получил травму. Летом в нападении берлинцев вообще может наступить кризис: Пантелич, поговаривают, уйдет из клуба по недоразумению с новым тренером команды Люсьеном Фавром. В свою очередь игрой Воронина в Берлине очень довольны. Игрок украинской сборной у «Герты» сейчас на ведущих ролях и регулярно забивает. В прошлые выходные, в частности, Воронин расписался в воротах Билефельда (1:1).

Но вопрос, останется ли Андрей в берлинском клубе по завершении нынешнего сезона, остается открытым. «Мы немного затягиваем с подписанием контракта и это объясняется денежными проблемами», - сказал президент клуба Ули Генес в интервью журнала Kicker. «У нас нет спрятанного в подвале мешка с деньгами. Хорошая игра Андрея ничего не меняет в нашем финансовом положении», - жалуется президент. Воронин находится в «Герте» на правах аренды. До 2011 года у 29-летнего украинца действует контракт с «Ливерпулем». Чтобы трудоустроить украинца в немецкой столице берлинцам придется заплатить, по оценкам обозревателей, около четырех миллионов евро. Но найти эти деньги руководству «Герты» будет тяжело. Учитывая финансовый кризис, клуб недополучит от рекламодателей в период 2009/2010 года около семи миллионов евро.

Пока менеджеры клуба считают деньги, Андрей Воронин уже заявил, что хочет во что бы то ни стало остаться в Берлине.

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