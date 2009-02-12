Результаты футбольных сборных мира

07:07, 12 февраля 2009
Спорт
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Испания выиграла у Англии, Аргентина - у Франции, Норвегия... - у Германии

Завершился день товарищеских игр между футбольными сборными:

Израиль - Венгрия 1:0

Польша - Уэльс 1:0

Латвия - Армения 0:0

Молдова - Македония 1:1

Лихтенштейн - Исландия 0:2

Кипр - Словакия 3:2

Казахстан - Эстония 2:0

Литва - Андорра 3:1

Турция - Кот д`Ивуар 1:1

Румыния - Хорватия 1:2

Марокко - Чехия 0:0

Греция - Дания 1:1

Австрия - Швеция 0:2

Швейцария - Болгария 1:1

Германия - Норвегия 0:1

Тунис - Нидерланды 1:1

Бельгия - Словения 1:0

Франция - Аргентина 0:2

Португалия - Финляндия 1:0

Испания - Англия 2:0

Кувейт - Азербайджан 1:1

Алжир - Бенин 2:1

Ливия - Уругвай 2:3

Мозамбик - Малави 2:0

Того - Буркина Фасо 1:1

Камерун - Гвинея 3:1

Ангола - Мали 0:4

Египет - Гана 2:2

ЮАР - Чили 0:2

Ямайка - Нигерия 0:0

Напомним, что сборная Украины выиграла матч у сборной Сербии.

Украина - Сербия 1:0 (Назаренко 16). Гол забит дальним ударом в девятку.

Сборная выступила в составе: Худжамов, Мандзюк, Русол, Шевчук, Пашаев (Чигринский 46), Тимощук, Назаренко, Калиниченко (Ротань 90+1), Левченко, Воронин (Гоменюк 46), Девич.

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