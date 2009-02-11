Сборная Украины по футболу выиграла у Сербии

Сегодня - день товарищеских матчей

Сборная Украины по футболу выиграла товарищеский матч у сборной Сербии. Украина - Сербия 1:0 (Назаренко 16). Состав сборной Украины: Худжамов, Мандзюк, Русол, Шевчук, Пашаев (Чигринский 46), Тимощук, Назаренко, Калиниченко (Ротань 90+1), Левченко, Воронин (Гоменюк 46), Девич. С таким же счетом 1:0 сборная Израиля выиграла у Венгрии, а Польша - у Уэльса. Латвия - Армения 0:0 Мозамбик - Малави 2:0 Молдова - Македония 1:1 Ливия - Уругвай 2:3 Лихтенштейн - Исландия 0:2 Кипр - Словакия 3:2 Казахстан - Эстония 2:0 Литва - Андорра 3:1 Алжир - Бенин 2:1 Напомним, что до конца дня состоятся матчи: Турция - Кот д`Ивуар Румыния - Хорватия Марокко - Чехия Греция - Дания Австрия - Швеция Швейцария - Болгария Германия - Норвегия Тунис - Нидерланды Бельгия - Словения Франция - Аргентина Португалия - Финляндия Испания - Англия, а также Кувейт - Азербайджан Того - Буркина Фасо Камерун - Гвинея Египет - Гана ЮАР - Чили Ямайка - Нигерия

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter