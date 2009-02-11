Сборная Украины по футболу выиграла у Сербии

20:58, 11 февраля 2009
Спорт
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Сегодня - день товарищеских матчей

Сборная Украины по футболу выиграла товарищеский матч у сборной Сербии.

Украина - Сербия 1:0 (Назаренко 16).

Состав сборной Украины: Худжамов, Мандзюк, Русол, Шевчук, Пашаев (Чигринский 46), Тимощук, Назаренко, Калиниченко (Ротань 90+1), Левченко, Воронин (Гоменюк 46), Девич.

С таким же счетом 1:0 сборная Израиля выиграла у Венгрии, а Польша - у Уэльса.

Латвия - Армения 0:0

Мозамбик - Малави 2:0

Молдова - Македония 1:1

Ливия - Уругвай 2:3

Лихтенштейн - Исландия 0:2

Кипр - Словакия 3:2

Казахстан - Эстония 2:0

Литва - Андорра 3:1

Алжир - Бенин 2:1

Напомним, что до конца дня состоятся матчи: 

Турция - Кот д`Ивуар

Румыния - Хорватия

Марокко - Чехия

Греция - Дания

Австрия - Швеция

Швейцария - Болгария

Германия - Норвегия

Тунис - Нидерланды

Бельгия - Словения

Франция - Аргентина

Португалия - Финляндия

Испания - Англия,

а также

Кувейт - Азербайджан

Того - Буркина Фасо

Камерун - Гвинея

Египет - Гана

ЮАР - Чили

Ямайка - Нигерия

 

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