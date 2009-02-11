Сборная Украины по футболу выиграла у Сербии
Сегодня - день товарищеских матчей
Сборная Украины по футболу выиграла товарищеский матч у сборной Сербии.
Украина - Сербия 1:0 (Назаренко 16).
Состав сборной Украины: Худжамов, Мандзюк, Русол, Шевчук, Пашаев (Чигринский 46), Тимощук, Назаренко, Калиниченко (Ротань 90+1), Левченко, Воронин (Гоменюк 46), Девич.
С таким же счетом 1:0 сборная Израиля выиграла у Венгрии, а Польша - у Уэльса.
Латвия - Армения 0:0
Мозамбик - Малави 2:0
Молдова - Македония 1:1
Ливия - Уругвай 2:3
Лихтенштейн - Исландия 0:2
Кипр - Словакия 3:2
Казахстан - Эстония 2:0
Литва - Андорра 3:1
Алжир - Бенин 2:1
Напомним, что до конца дня состоятся матчи:
Турция - Кот д`Ивуар
Румыния - Хорватия
Марокко - Чехия
Греция - Дания
Австрия - Швеция
Швейцария - Болгария
Германия - Норвегия
Тунис - Нидерланды
Бельгия - Словения
Франция - Аргентина
Португалия - Финляндия
Испания - Англия,
а также
Кувейт - Азербайджан
Того - Буркина Фасо
Камерун - Гвинея
Египет - Гана
ЮАР - Чили
Ямайка - Нигерия