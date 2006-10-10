Завтра в Киеве состоится матч фан-сборных Украины и Шотландии (схема)

Завтра в 11.30 на стадионе Учебно-тренировочного комплекса имени В.Банникова (верхнее поле НСК "Олимпйский") состоится матч фан-сборных Украины и Шотландии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, матч между болельщиками Украины и Шотландии состоится впервые в истории фан-турниров.

Сообщается, что матч организован по просьбе Шотландской футбольной ассоциации и при поддержке посольства Великобритании в Украине. С украинской стороны организаторами выступили Федерация футбола Украины и Молодежный футбольный союз.

На матче присутствовать Виталий КЛИЧКО, Григорий СУРКИС, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Тимоти БАРРОУ.

Для зрителей фан-матча приготовлены сюрпризы – интересная программа с конкурсами и призами.

Сборную Шотландии будут поддерживать около тысячи шотландских сторонников. В целом Шотландская ассоциация заказала 3,5 тыс. билетов для своих болельщиков, которые со вчерашнего дня группами прибывают в Киев.

В сборную Украину войдут игроки команд - участниц фан-турнира „Кубок независимости-2006”, большинство которых представляют команду фан-клуба киевского „Динамо”.

Как известно, завтра Украинская национальная сборная по футболу будет играть со сборной Шотландии за выход в финальную часть Чемпионата Европы по футболу-2008 в 20.00 на НСК "Олимпийский".