Шева справился с загадочным вирусом

Форвард сборной Украины Андрей Шевченко готов выйти в стартовом составе в матче отборочного турнира Евро-2008 против Шотландии. Футболист окончательно справился с загадочным вирусом и с понедельника тренируется в национальной команде в общей группе игроков.

Как сообщает BBC News, в игре с Шотландией, запланированной на среду, Шевченко, скорее всего, выйдет на поле в стартовом составе. Напомним, что на прошлой неделе игрок "Челси" подхватил неизвестный вирус, из-за чего у него поднялась температура. В итоге украинец вынужден был пропустить гостевой матч своей сборной против Италии (0:2).

Что касается игры Украина - Шотландия, то наставник хозяев Олег Блохин не сможет рассчитывать на форварда Алексея Белика и защитника Олега Романчука: оба футболиста получили травмы. С другой стороны, капитан самарских "Крыльев Советов" Андрей Гусин залечил повреждение бедра и готов выйти на поле. Из-за желтых карточек матч пропустит Владимир Езерский.

На данный момент сборная Шотландии лидирует в отборочной группе В, набрав девять очков в трех матчах. В минувшую субботу команда сенсационно обыграла вице-чемпионов мира французов (1:0). В активе украинцев три очка после двух встреч.

Лента.ру