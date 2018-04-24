Призер Рио-2016 Тимощенко: У нас нет ни одной комплексной базы для занятий пятиборьем. В Украине такого нет вообще. Для мира это была бы странная ситуация

Павел Тимощенко стал одним из немногих украинских героев Олимпиады, сумевшим подняться на пьедестал почета в Рио-де-Жанейро. В предпоследний день Игр он взошел на вторую ступеньку по итогам соревнований в современном пятиборье.

Тимощенко - один из тех фаворитов Олимпиады, кто прошел всю дистанцию до конца и сумел завоевать вожделенную медаль. На фоне многочисленных неудач других представителей Украины, каждого медалиста можно смело называть героем. А ведь Павел Тимощенко вошел в круг элитных спортсменов в своем виде спорта еще до начала Игр в Рио. В 2015-м он выиграл чемпионат мира в индивидуальном зачете, до этого - по два раза завоевывал серебро и бронзу в командных соревнованиях и эстафетах, был чемпионом Европы в смешанной эстафете, трижды завоевывал серебро в личном первенстве Финала Кубка мира.

Впрочем, снижать планку спортсмен не намерен и сейчас, что красноречиво подтвердили первые результаты нового постолимпийского сезона.

Павел, в нынешнем сезоне вы удачно стартовали в Кубке мира, заняв 2-е место на первом этапе в Лос-Анджелесе и выиграв этап в Каире. Что изменилось после Олимпийских игр? Возможно, кто-то из элиты завершил карьеру, или кто-то на этих этапах соревнуется не в полную силу?

После Олимпиады, лукавить не буду, далеко не все с самого начала сезона набрали хорошую форму, тренируются в полную силу, выкладываются. Как пример - бронзовый призер Игр в Рио Исмаэль Эрнандес из Мексики или итальянец Риккардо де Лука, который занял 5-е место на Олимпиаде, вообще не выступали на этих соревнованиях. Тем не менее, они планируют выступать в дальнейшем. Просто не стали рано форсировать подготовку, тренироваться с самого начала, входить в сезон.

Но, чтобы кто-то из ведущих спортсменов мира планировал уйти, такого я не слышал.

Как оцените личные выступления в новом сезоне? Что вам нравится – не нравится. Какие-то виды нужно подтянуть?

Касательно себя скажу, что стараюсь поддерживать форму. В частности, на этих этапах показал хорошие результаты в фехтовании. Не радовало плавание. Стрельба на этих этапах прошла под знаком эксперимента с оружием - что-то получалось, что-то нет. По большому счету, конечно, доволен. Ранее занимал на этапе КМ 20-какое-то место, сейчас два подряд этапа – второе и первое место.

После Олимпиады появилась уверенность, понимание того, что достиг определенного результата. Чуть отпустило в плане эмоций, определенный груз ответственности спал, чисто морально стало легче. Вообще, стараюсь что-то изменить. Хочется оптимизировать процесс подготовки, изменить подход. Кто-то что-то подсказывает (недостатка в хороших специалистах, к счастью, нет).

Условия у нас не могут улучшиться, они есть такие, какие есть. Но я пытаюсь в данных условиях изменить свою личную подготовку.

В начале мая пройдет очередной этап КМ в Венгрии. Страна достаточно сильная в плане традиций пятиборья и спортсменов. В частности, в Лос-Анджелесе вы уступили первое место Бенце Деметеру. В игровых видах спорта есть такое понятие как «преимущество своего поля». Будет ли сложно соревноваться в Венгрии, или это будет обычный этап КМ?

Скажем так, давления со стороны не чувствуем, в Венгрии достаточно часто выступаем, соревнований там проводится много, привыкли уже. Другое дело, что венгры намного лучше выступают дома, чем где-либо еще. Собираются, концентрируются и могут выдать очень хороший результат. Да и вообще, соревнования в Венгрии очень популярны у спортсменов со всего мира. А, больше спортсменов, соответственно, конкуренция посерьезнее.

А вот болельщиков по-разному бывает - иногда больше, иногда меньше. В частности, их много если мы соревнуемся в каком-то маленьком городке. В Будапеште же бывает так, что за одни выходные параллельно проходят 4-5 соревнований по разным видам спорта. Внимание людей распыляется, пятиборье отходит на общий план.

Какие у вас цели на нынешний сезон? Считаете его промежуточным, или серьезно относитесь к каждому году и к каждому соревнованию?

Конечно, сезон не буде таким волнительным, как в прошлом олимпийском году. Но я всегда стараюсь улучшить свою подготовку, результат, уделяю достаточно много времени тренировочному процессу. Здесь, как в творчестве, нужно постоянно самосовершенствоваться, улучшать свои результаты. По большому счету, для меня лично нет разницы какой это сезон – олимпийский или не олимпийский. Я всегда настроен на результат, к соревнованиям подхожу ответственно.

Вернемся к Олимпиаде-2016. За год до этого вы выиграли чемпионат мира. Настраивались в Рио исключительно на победу, или допускали для себя любой медальный результат?

Сложно так однозначно ответить на этот вопрос. Это же дело случая. К тому же, в пятиборье есть много разных нюансов, результат зависит от деталей. Если в каком-то другом виде спорта все зависит лично от тебя, ты – фаворит и достаточно просто хорошо настроиться и выложиться по полной, чтобы завоевать золотую медаль, у нас все немного по-другому. В том же конном спорте все зависит от коня, которого тебе предлагают организаторы. И найти с ним полное взаимопонимание иногда просто нереально.

Конечно, выиграть чемпионат мира – показатель класса. И накануне Олимпиады я, в глубине души, рассчитывал на повторение успеха – очень хотелось выиграть. С другой стороны, очень рад медали. Гамма чувств была от того что вообще не смогу ничего сделать, до того, что все получится.

Что не получилось на Олимпиаде? Или вы полностью довольны своим выступлением, но обстоятельства сложились так, как сложились…

Скажем так, не «не получилось», а добавить можно было в фехтовании. Не удалось выиграть необходимые пару боев, чтобы претендовать на общую победу. На коне было пару ошибок - повалы, которые также стоили балов. В стрельбе я веду себя более сдержанно, стрелял не так быстро, хотел наверняка попасть, добиться максимального результата, а, в итоге, не хватило пару секунд.

В целом, всегда можно где-то в чем-то добавить. Я был очень близок к титулу Олимпийского чемпиона и понимаю это. Но, скажем так, наверное, это было не мой день. Так сложилось, что победить должен был Александр Лесун.

С другой стороны, это же Олимпиада, соревнования проходят раз в четыре года, это совершенно другое, по сравнению с обычными ежегодными турнирами. В мире спорта много выдающихся личностей, которые не являются олимпийскими чемпионами.

Разложите виды пятиборья по категориям для себя лично?

Это такой психологический тест? (смеется) Раньше говорил, что нет любимых, все равны. Сейчас понял, что по моей структуре, чисто физически, мне больше подходят виды на выносливость. А вот стрельба - психологически сложный вид спорта, тяжело дается.

Скажем так - верховая езда, фехтование, стрельба, бег и плавание, по возрастанию. Такой будет мой личный рейтинг.

Конный спорт – особенный. Вы уже упомянули, что, в отличие от чистого конного спорта, где у каждого спортсмена своя лошадь, с которой он ездит на все соревнования, пятиборцам организаторы соревнований предоставляют партнера буквально накануне. Удается ли быстро поладить с конем, которого предоставляют организаторы соревнований?

Нам дают лошадь за 20 минут до старта. С одной стороны, очень мало времени. С другой, тут все двояко. Можно сесть верхом и даже не разминаться – сразу понять, что лошадь хорошая. С некоторыми надо помучиться…

Сейчас дают только 5 прыжков, чтобы размяться. Да, иногда хватает и двух прыжков, чтобы понять, что лошадь готова и стремится выступать. Но ведь иногда и десяти прыжков не хватит, чтобы привести ее «в чувство».

Априори, лошади, которых предоставляют организаторы соревнований, хотят и готовы выступать, очень редко идут в отказ. Если такое и происходит, то это от волнения. Тогда у спортсмена есть два варианта – не мешать и дать возможность самой прыгать, второй вариант - настоять, если она просто не хочет. Это вид спорта, где есть много приемов общения с лошадью, где с ней нужно слиться в единое целое. В основном, это подвластно тем, кто профессионально занимается чисто конным спортом. Они больше информированы. Пятиборцы же должны понять это, научиться чувствовать лошадь, опыт приходит с годами.

Есть ли у вас постоянное животное с которым вы регулярно тренируетесь в Киеве?

Постоянного нет, конечно. В пятиборье принято менять лошадей от тренировки к тренировке. Специфика такая. Когда мы приезжаем на соревнования, каждый раз получаем в партнеры новую лошадь.

А говоря вообще о тренировочном процессе в Киеве, то у нас очень маленький выбор. Я тренируюсь на конной базе «Динамо», там есть учебные лошади, но их очень мало. К тому же, год на год не приходится, часто бывают случаи, когда сокращается количество животных. Есть 4-5 лошадей, с которыми я тренируюсь.

Сейчас для меня положительная ситуация, а вот года два назад было гораздо сложнее.

Кстати, где вообще проходят тренировки? Есть ли полноценные условия для тренировок в Украине?

С одной стороны – если говорить начистоту – у нас нет ни одной комплексной базы, чтобы был бассейн-стадион-зал. В Украине такого нет вообще. Для мира это была бы странная ситуация. В той же Венгрии, Италии, других странах - несколько комплексных баз. У нас же достаточных условий просто нет. При этом нельзя сказать, что условия у нас ухудшаются, они просто замерли на определенном уровне. Я стараюсь держаться за эти условия. Хотя бы то, что есть. Разумеется, было бы лучше, чтобы условия постепенно улучшались…

Сейчас мои базы - бассейн Юность, легкоатлетический манеж на Березняках, конная база «Динамо». Раньше бегали на стадионе Республиканского училища олимпийского резерва на Лесном массиве, сейчас туда не пускают…

Где чаще проводите время – в Украине или за рубежом?

По-разному, как позволяют средства. Тренируюсь иногда за рубежом. Например, в олимпийский год, когда растут бюджеты, в частности, НОК помогает. Конкретно сейчас бюджет очень скудный. Конечно, мой отец-тренер может пойти к кому-то, поругаться, выбить лишние деньги для призера Олимпийских игр. Но денег со стороны все равно не будет, все это будет в ущерб другим спортсменам, менее именитым. Разумеется, на такой шаг мы пойти не можем.

Не могу не задать традиционный для нашего времени вопрос. Один из самых престижных турниров в мировом календаре пятиборья – Кубок Кремля. Ездили ли вы в Москву в последние годы? Собираетесь ли в нынешнем сезоне?

Я служу в Национальной гвардии и мне официально запрещен выезд в РФ. Кроме того, Кубок Кремля – это единственное в мире коммерческое соревнование, которое проводят сами организаторы. Они рассылают пригласительные, обозначают и распределяют призовой фонд. Это турнир, который не входит в компетенцию Международной федерации современного пятиборья. Единственное исключение – был чемпионат мира в Москве, в мае 2016-го года. Туда я поехал вместе со всей командой. Занял 26-е место в индивидуальных соревнованиях и 13-е – в командном турнире.

Проводятся ли в России официальные соревнования? И заставляет ли туда ездить в обязательном порядке Международная федерация пятиборья?

В России официальные соревнования проводятся редко. Как я уже сказал, «Кубок Кремля» - частная инициатива. Что же касается обязательного участия, то его нигде нет. Просто не нужно подавать заявку. Если подал заявку на участие в турнире и не приехал – тогда штраф.

Какие у вас личные взаимоотношения с российскими спортсменами? С тем же олимпийским чемпионом Рио Александром Лесуном?

Конкретно с Лесуном отношения сугубо профессиональные, можем перекинуться парой слов на допинг-пробе.

Вообще же, на уровне спортсменов-тренеров очень хорошие отношения, как профессиональные, так и личные, человеческие. Люди много десятков лет знают друг друга, постоянно общаются, обмениваются мнениями. Я прекрасно общаюсь с ними.

Вернемся в родные пенаты. Насколько сейчас развито пятиборье в Украине? Есть ли сеть школ, государственных, или коммерческих, где дети занимались бы пятиборьем?

Есть ДЮСШ, ШВСМ, в разных физкультурно-спортивных обществах представлено пятиборье. Но… У, как я уже сказал, у нас нет комплексов где можно было бы централизованно заниматься пятиборьем.

Государство как-то помогает решать вопросы с развитием пятиборья в стране?

У нас такая же ситуация, как и в любом другом виде спорта. Национальная сборная финансируется из министерства, а вот прилива спонсоров, других источников финансирования, попросту нет. Более того, как я вижу эту ситуацию, нет желания что-то изменить. Если в других видах спорта федерации что-то пытаются делать, находят и привлекают финансы со стороны, то у нас таких посылов просто не видно.

Сколько приблизительно детей в Украине занимаются этим видом, сколько взрослых?

С этим все очень сложно. Ведь просто детей сейчас привлечь к занятиям спортом очень тяжело. А им еще нужно создать условия для тренировок, которые также отсутствуют. Сейчас в Украине пытаются популяризировать триатлон, есть субвиды пятиборья, где спортсмен осваивает хотя бы четыре вида. Знаю, что в детских соревнованиях участвуют по 8 человек. А когда я начинал заниматься, было по 50-60 человек на детских соревнованиях.

Касательно взрослых турниров, у нас проходят смешанные соревнования, где участвуют и юниоры, и молодежь. За последнее время 7 наших спортсменов участвовали в этапах КМ, из них - три юниора. Максимальная квота от страны – четыре человека на этап.

Вообще же, пятиборье имеет такую специфику как естественный отбор. Если ты не попадаешь в национальную сборную, в число лучших, ты просто отсеиваешься. В зимнем чемпионате Украины принимало участие 42 человека, но это вместе с юниорами, молодежью.

Такой принцип отсева применяется везде?

В Венгрии есть массовость, но там большие проблемы с составом. У них есть три ярко выраженных лидера, и все. И это несмотря на то, что проходит множество турниров, много местных участников. В России - большая конкуренция и массовость. В Южной Корее - очень много спортсменов, есть целая сеть школ, в которых развивают пятиборье. Европа же давно работает на личности. Появился спортсмен, показал результат, и его тут же берут в оборот. «Ведут» его карьеру, возят на соревнования, создают все условия для тренировок…

Кирилл Стадниченко