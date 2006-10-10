Состоится пресс-конференция главного тренера сборной Шотландии по футболу
11:44, 10 октября 2006Спорт
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В 17.10 на НСК “Олимпийский” состоится пресс-конференция главного тренера национальной сборной команды Шотландии по футболу Уолтера СМИТА.
Как сообщили УНИАН в Комитете СМИ Федерации футбола Украины, в 17.30 планируется открытая тренировка сборной Шотландии (первые 15 минут) на НСК „Олимпийский”.
Кроме того, Комитет напоминает, что сегодня в 18.30 на НТК ФФУ им. В.Банникова состоится матч молодежных сборных команд U-21 Украина – Литва.
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