Состоится пресс-конференция главного тренера сборной Шотландии по футболу

В 17.10 на НСК “Олимпийский” состоится пресс-конференция главного тренера национальной сборной команды Шотландии по футболу Уолтера СМИТА.

Как сообщили УНИАН в Комитете СМИ Федерации футбола Украины, в 17.30 планируется открытая тренировка сборной Шотландии (первые 15 минут) на НСК „Олимпийский”.

Кроме того, Комитет напоминает, что сегодня в 18.30 на НТК ФФУ им. В.Банникова состоится матч молодежных сборных команд U-21 Украина – Литва.