Хорватию могут снять с отборочного турнира Евро-2008

УЕФА предупредил Футбольную федерацию Хорватии о возможных санкциях, в случае проявлений расизма во время отборочного матча против сборной Англии.

Об этом сообщает радиостанция "Спорт" со ссылкой на английский таблоид Sun. "Мы не будем терпеть расизм. У нас в последнее время много проблем по этому вопросу с Восточной Европой и, особенно - в Хорватии", – заявил пресс-атташе УЕФА Уильям Гальярд.

"Но мы сделаем все, чтобы эти выходки не повторились во время матча Хорватия - Англия. ФИФА недавно приняла новые правила, по которым мы можем применять различные санкции, вплоть до снятия с турнира", – добавил он.

"Тем более, повторяю, что у нас уже были проблемы с хорватскими командами. Они предупреждены, что в случае повторения, наказание будет более жестким, чем если бы это было в первый раз", – отметил Гальярд.

РБК