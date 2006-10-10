Украина - Шотландия: версия букмекеров

Счет 2:0 букмекеры William Hill считают наиболее реальным в матче Украина - Шотландия. Те, кто поставят на этот счет фунт, в случае выигрыша получат пять с половиной. Реальным считают также счет 1:0 (коэффициент 6,5), 1:1 (7) и 0:0 (7,5). А вот даже минимальная победа шотландцев 1:0 оценивается коэффициентом 9,5, не говоря уже о 2:0 в их пользу - тут и вовсе 26.

Интересно, что наиболее реальным счетом матча Италия - Украина William Hill считал 2:0 в пользу хозяев.

Газета "Сегодня"