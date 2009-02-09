Матч Динамо - Валенсия будет транслироваться в прямом эфире

Первый матч 1/16 финала Кубка УЕФА «Динамо» (Киев, Украина) – «Валенсия» (Испания), который состоится 18 февраля в Киеве, будет транслировать в прямом эфире телеканал «Интер».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского футбольного клуба.

Начало встречи на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского в 19.00 по киевскому времени.

Также телеканал «Интер» покажет повторный поединок. Встреча «Валенсия» - «Динамо» начнется 26 февраля в 22.30 в Валенсии на стадионе «Месталья».

Как сообщал УНИАН, первые матчи 1/16 розыгрыша Кубка УЕФА с участием украинских клубов состоятся 18 февраля. Киевское “Динамо” проведет домашний матч с испанской “Валенсией”, а харьковский “Металлист” на выезде сыграет с генуэзской "Сампдорией". Встреча “Шахтера” с лондонским ”Тоттенхемом” перенесена по договоренности клубов на один день – матч в Донецке состоится 19 февраля.

По результатам 2008 года три украинские команды прошли в розыгрыш 1/16 финала Кубка УЕФА.