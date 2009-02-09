Уволен главный тренер "Челси"

Главный тренер "Челси" Луис Фелипе Сколари 9 февраля был уволен со своего поста, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Решение об отставке вступает в действие немедленно после обнародования.

Как отмечается в сообщении, Сколари принес много позитивного в "Челси", однако результаты команды ухудшились в самый разгар сезона и единственным шансом, позволяющим продолжить борьбу за призовые места, является смена тренера.

Кто может стать новым наставником "Челси", пока не сообщается. Временно исполняющим обязанности главного тренера станет помощник Сколари Рей Уилкинс (Ray Wilkins).

Сколари не проработал в качестве наставника лондонского клуба и года: он занял этот пост прошлой весной, напоминает Лента.ру. Сейчас "Челси" опустился на четвертую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед "Астон Виллу". Из последних шести матчей чемпионата Англии лондонский клуб выиграл два. В субботу "Челси" на своем поле сыграл вничью 0:0 с новичком премьер-лиги "Халл Сити".