Похищенный грузинский арбитр освобожден в Южной Осетии

Похищенный в субботу судья футбольного чемпионата Грузии Малхаз Беуклишвили освобожден в результате спецоперации югоосетинских правоохранительных органов. Об этом сообщил в воскресенье заместитель министра внутренних дел Южной Осетии Виталий Гассиев.

Спецоперация была проведена еще в субботу вечером, уточнил замминистра. По его словам, состояние Беуклишвили оценивается как нормальное, он уже общался с родственниками. Личности похитителей установить пока не удалось, проводятся соответствующие мероприятия.

Как сообщалось ранее, в субботу утром четверо вооруженных лиц остановили на автотрассе Тбилиси-Сенаки "Мерседес", в котором находились двое арбитров и один делегат, ехавшие на матч чемпионата Грузии по футболу. Преступники высадили из машины водителя и всех пассажиров кроме одного, и уехали на похищенном автомобиле вместе с заложником в направлении Цхинвали.

По данным МВД Грузии, похитители были осетинами. Сообщалось также, что преступники потребовали выкуп в размере 50 тысяч лари (около 30 тысяч долларов).

Лента.ру