Дзюдоист Георгий Зантарая принес второе золото в копилку сборной Украины на чемпионате Европы
Георгий Зантарая исправился после неудачи в олимпийском Рио-де-Жанейро, где он оказался вне пьедестала.
Представитель сборной Украины Георгий Зантарая выиграл золотую награду в весовой категории до 66 килограммов на первенстве континента по дзюдо, которое стартовало в Варшаве.
В финале украинский спортсмен победил Адриана Гомбоца из Словении.
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Это второе золото для украинской сборной: первую награду сегодня сенсационно завоевала16-летняя Дарья Белодед в весовой категории до 48 кг у женщин.
Георгий Зантарая реабилитировался за провал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро летом 2016 года, где у нашего спортсмена были большие планы на медаль.
После первого дня турнира Украина с двумя золотыми наградами единолично лидирует в медальном зачете чемпионата Европы.